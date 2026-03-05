台中保時捷街頭大戰賓士！ 綠議員意外爆紅

台中保時捷街頭大戰賓士影片，讓綠議員意外爆紅。（記者黃旭磊攝）

台中南屯嶺東社區4日下午發生債務糾紛引發行車衝突案，賓士S系列轎車倒車甩尾，撞爛保時捷後座，警方迅速到場，在車內查獲K他命等毒品，將楊姓、涂姓駕駛依公共危險及毒品等罪嫌送辦，網友dream在脆貼影片意外拍到民進黨市議員何文海看板，引發近8千則留言，何文海痛批台中治安敗壞。

「何文海，很抱歉以這種方式認識你」，台中保時捷街頭大戰賓士影片在脆（Threads）爆紅，魏姓網友紛歪樓稱台中市議員感謝你無償廣告露出，何文海今天親上火線回應稱，台中治安敗壞，毒駕犯公然在南屯街頭甩尾對決，要求盧秀燕立即整治治安。

轄區春社派出所長謝宗瑋說，4日下午發生因債務糾紛引發的行車衝突案件，員警立即派遣線上警力後迅速到場處置，當場逮捕2名涉案男子，並於車內查獲毒品，全案依公共危險、傷害、毀損及毒品等罪嫌移送偵辦。

警方呼籲，債務糾紛應循合法管道理性解決，切勿以追車、衝撞或暴力方式處理，以免觸法害己，更切勿心存僥倖吸食毒品後駕車上路，毒駕不僅危及自身安全，更對用路人構成重大威脅。

保時捷掀背車尾被賓士撞爛。（圖由讀者提供）

