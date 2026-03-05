我還沒上車啊！ 家將搭車放飛摔到「仆街」 網笑翻

再接再厲的文曲星繼續追車。（民眾提供）

實在太過搞笑，台東近日元宵遶境，由於裝備太多，許多陣頭、家將都坐在車輛後斗，有許多人甚至雙腳懸空坐著「敞篷車」險象環生；台東縣近日就有家將「文曲星君」坐在敞開車門的廂型車尾，當車輛停等時下車查看，想不到此時車輛突然啟動，急忙追車，卻摔到整個人趴地，後車正好錄下這畫面，網友看了笑翻；有網友說「沒事，文曲星不重體能，弱一點很正常」。

許多來自各地的陣頭礙於車輛不足、裝備過多，不少人只能冒險乘行、跟裝備一同擠在貨車車斗，一輛返回自己宮廟的貨車上，年輕人們經過數日疲憊已在車上睡翻，有人扶著神轎趴睡，有人則是雙腳懸空睡著，但同伴就在他們腿上橫躺。只是車速也不低，看得後車駕駛擔心可能乘客隨時摔落，又恐屆時自己輾過而紛紛超車。

另一個真實發生「意外」的案例則因車速不快，當事人肉體上的疼痛遠不及「精神打擊」。一輛載著十二星君的廂型車，後座上載著幾位扮裝好的星君，車輛準備上開封橋時突停下，家將中「文曲星君」好奇下車探頭查看，此時車子復前行，嚇得「文曲星」拔腿追車，但一身古裝行動不便，坐上車又沒坐穩，其他星君連忙伸手抓他，想不到沒把人拉上車，依然雙腿著地，「車跑，他也跑」，最後一個沒抓穩趴地。

此時後方友人已笑得口齒不清，好不容易待車停下才又安穩坐上車的文曲星則對後方大笑友人吐舌扮鬼臉，其他星君則是見到有人錄下，尷尬以扇遮臉偷笑。

以扇掩面其實也是家將的標準行為，有其他跳家將超過13年的廟方人員說，家將需雙眼正視、衣冠整齊保持威嚴，若有所需則掩面目並請他人協助，違反者，通常都是要回到廟中好好向神明下跪、焚香求原諒。

警方表示，影片中駕駛已觸道交法第三十條，可處三千元以上、一萬元下以罰鍰，致人受傷者，駕駛亦會遭吊銷駕照，「還是讓乘客坐好、關好車門比較保險」。

