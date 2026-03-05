喝酒生淫念...... 變態男隨機侵入民宅性侵女子 9年改判8年6月

台北市一名男子連育誠於2024年4月14日凌晨2時許在信義區喝酒後，竟萌生淫念，隨機侵入住宅，並以手指性侵屋內素不相識的女子小花。（示意圖）

台北市一名男子連育誠於2024年4月14日凌晨2時許在信義區喝酒後，竟萌生淫念，隨機侵入住宅，並以手指性侵屋內素不相識的女子小花（化名），事後辯稱喝酒就會有偷窺的慾望滿足性慾，但當天酒醉已意識不清、不記得過程，台北地院一審依侵入住宅強制性交罪，處有期徒刑9年。案經上訴，高等法院今改判連育誠8年6月。

判決指出，連男於2024年4月14日凌晨飲酒後，侵入小花住所，看到她在床上睡覺，竟強行以自身身軀壓覆，脫下小花褲子，並摀住其口鼻，以手指性侵，吃安眠藥的小花因感受到疼痛而驚醒，連男強行摀住她口鼻，另一手手指接續插入其陰道，睡在小花隔壁床的友人因聲音起身察看，見連男行為上前嚇阻，連男將該友人撞倒在地，並逃離現場。

連男雖坦承性交犯行，卻否認為了強制性交而侵入住宅，他辯稱當天有喝酒，酒後會有偷窺的慾望，侵入住宅只是想要偷窺，但酒醉意識不清，不記得當天過程，只是臨時起了歹念，認為僅構成乘機性交，並非侵入住宅強制性交，且前科確實有因偷拍被報案，但因賠償和解而不起訴的案例。

小花證稱，當天約凌晨3時，她突然感到不舒服、疼痛，感覺有人在她身上，一隻手摀住她的口鼻，另隻手指插進她陰道，還用嘴巴下去咬，她就醒了，但意識仍不清楚，不知道連男的行為持續多久，友人發現後嚇阻並詢問對方是誰，連男進而逃跑，她也立刻報警。

檢警調閱監視器發現，連男離開現場，卻能持續跑步逃離，並在外遊蕩2小時，顯示其犯案時意識清楚，其說法屬犯後推諉卸責。北院認定，連男的行為與先前偷窺、偷拍另案被害人不同，顯然侵入小花住宅並非為了偷窺，具有明顯強制性交的犯意。

地院一審判決，連男為了滿足一己性慾，竟違反小花意願，侵入住宅進行強制性交行為，導致小花身心蒙受相當程度傷痛，但兼衡連男與小花達成調解，並已履行調解內容，賠償30萬元，依侵入住宅強制性交罪，處有期徒刑9年。高院今宣判，連育誠改判8年6月。

