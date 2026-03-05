為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    環南市場會長捲性騷案 攤商：對解職臨時會毫不知情

    2026/03/05 11:36 記者孫唯容／台北報導
    今（5）日環南市場休市，不過依然有部分攤商在攤位進行作業。有攤商透露多數攤商對於臨時會毫不知情，對於性騷案感到不光彩。（記者孫唯容攝）

    今（5）日環南市場休市，不過依然有部分攤商在攤位進行作業。有攤商透露多數攤商對於臨時會毫不知情，對於性騷案感到不光彩。（記者孫唯容攝）

    台北市萬華區里長洪佳君年前自爆遭地方人士性騷擾，昨爆出「地方人士」是台北市環南市場自治會會長林勝東。今（5）日環南市場休市，不過依然有部分攤商在攤位進行作業。有攤商透露多數攤商對於臨時會毫不知情，對於性騷案感到不光彩；也有攤商認為林勝東個性海派才有肢體動作。甚至有攤商認為，市場處應該要介入處理，而不是丟給攤商決定。

    林勝東昨被爆涉性騷擾里長洪佳君，且台北市環南市場自治會主動召開臨時會議，討論林勝東是否應該暫停職務，不過全場人員表決不需停職，市場處也證實有派員參與臨時會。

    攤商表示，林態度那麼強勢，即便攤商有意見也沒辦法；而且攤商們只知道4月份要召開攤商大會，多數都不知道有表決是否要讓林勝東暫停職務的臨時會，透過新聞才得知。該名攤商說「很不光彩」，就算現在司法未確認犯行，也可以先離開，等證明清白之後再回來。

    另名攤商則認為，市場處應該要介入處理，而不是丟給攤商決定。臨時會上當林勝東的面舉手表決，誰願意得罪他？攤商也會有壓力。還有攤商說，林勝東個性極為海派、熱情，身邊的人都跟著他10幾年，要跟他熟識，他才敢有靠近的肢體動作，跟他不熟也不敢接近你，大家有各自的立場，想法不一樣。

    環南市場自治會辦公室。（記者孫唯容攝）

    環南市場自治會辦公室。（記者孫唯容攝）

    今（5）日環南市場休市，不過依然有部分攤商在攤位進行作業。有攤商透露多數攤商對於臨時會毫不知情，對於性騷案感到不光彩。（記者孫唯容攝）

    今（5）日環南市場休市，不過依然有部分攤商在攤位進行作業。有攤商透露多數攤商對於臨時會毫不知情，對於性騷案感到不光彩。（記者孫唯容攝）

