高檢署發回續查！ 士檢2度不起訴「麥當勞主管性侵案」

台北市一名17歲少女在麥當勞打工期間，疑遭男主管利用排班權勢性侵長達1年，事後罹患憂鬱症並輕生離世。士林地檢署偵辦後認為犯罪嫌疑不足，先前作出不起訴處分；死者母親聲請再議，高檢署認為原偵查仍有不完備之處，去年5月發回士檢續行偵查。士檢歷時近10月再度偵結，今仍維持不起訴處分；士檢表示，因為性侵案件，處分理由不對外說明。

死者母親曾在社群平台Threads發文控訴，2022年8月，當時16歲的女兒前往麥當勞打工，不久後一名男主管開始對女兒「毛手毛腳」，甚至以手指戳腰等方式騷擾。

貼文內容提及，女兒起初以為對方只是開玩笑，未料主管行為逐漸加劇，除襲胸、觸摸臀部甚至指侵，導致女兒害怕上班並萌生辭職念頭。期間，主管遲未簽署離職文件，女兒最終透過故意曠職方式才順利離職。

母親表示，女兒遭性侵、性騷擾情形長達約1年，離職後曾提出申訴，但此時已罹患憂鬱症，最終於2024年11月輕生離世。母親並在貼文中質疑，女兒罹患憂鬱症並走上絕路，與長期遭主管以排班權勢性侵有關。

檢方介入調查後，陸續傳喚相關人員並蒐集證據，去年初亦傳喚死者母親作證，但偵查後認定性侵犯罪嫌疑不足，先前將被指控的主管處分不起訴。死者母親不服聲請再議，高檢署審查後認為原偵查仍有不完備之處，於去年5月將案件發回士檢續查。

士檢補充偵查後，今再度偵結，仍維持不起訴處分，因案情涉及性侵，處分理由將不對外說明。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

