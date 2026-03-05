為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    北市旅店爆百萬租金糾紛！ 房東兒醉砸大廳、狂按客房門鈴

    2026/03/05 11:09 記者姚岳宏／台北報導
    現場一片狼藉。（記者姚岳宏翻攝）

    現場一片狼藉。（記者姚岳宏翻攝）

    台北市松山區長安東路二段某商務旅店昨凌晨爆發砸店與擾客事件，38歲吳姓男子因不滿旅店積欠家族百萬租金，酒後跑到現場大聲咆哮討債，不僅砸毀大廳設備、噴灑滅火器，更在走廊上狂按客房門鈴騷擾住客，警方獲報趕抵，面對吳男囂張嗆警，當場強勢將他壓制管束，依恐嚇與毀損罪嫌送辦，結束這場令房客膽戰心驚的深夜驚魂。

    據了解，該旅店因積欠房東租金，雙方對簿公堂進入民事訴訟階段，鬧事的吳男為房東兒子，凌晨在家中飲酒後，走到附近的旅店滋事，當時旅店櫃檯僅一名男員工值班，吳男進門後便大聲喝斥，恐嚇對方限時交出租金，否則就要讓旅店房客租不下去。隨後吳男情緒徹底失控，接連砸毀櫃檯的電腦、刷卡機與座椅，甚至拿滅火器四處噴灑，現場一片狼藉。

    松山分局中崙派出所員警獲報趕抵，吳男仍在現場大聲叫囂，甚至囂張質問警方是哪一個派出所的，當員警表示要依法實施管束時，吳男還大聲挑釁狂嗆「管束是不是，來啊」，警方為防止事態擴大，第一時間依警察職權行使法將其強勢壓制，並調閱監視器與蒐集現場事證。

    這場衝突波及無辜的住宿旅客，一名與妻子入住的房客PO文無奈表示，吳男從凌晨十二點多就開始大鬧，不但狂吼「沒有繳租金」、「沒有要談的意思」，還變本加厲地在走廊上敲打牆壁、亂按客房門鈴，嚴重騷擾住客安寧。

    房客表示，當時因為太吵根本無法入睡，直到半夜一點多實在忍無可忍才打電話報警，他感嘆只是想好好休假旅遊卻碰上這種事，一直躲在房內直到外面毫無聲響才敢外出查看，映入眼簾的盡是大廳與走廊被破壞的慘狀。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    警方到場處理酒醉鬧事。（記者姚岳宏翻攝）

    警方到場處理酒醉鬧事。（記者姚岳宏翻攝）

    警方獲報到場。（記者姚岳宏翻攝）

    警方獲報到場。（記者姚岳宏翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播