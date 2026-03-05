北市旅店爆百萬租金糾紛！ 房東兒醉砸大廳、狂按客房門鈴

現場一片狼藉。（記者姚岳宏翻攝）

台北市松山區長安東路二段某商務旅店昨凌晨爆發砸店與擾客事件，38歲吳姓男子因不滿旅店積欠家族百萬租金，酒後跑到現場大聲咆哮討債，不僅砸毀大廳設備、噴灑滅火器，更在走廊上狂按客房門鈴騷擾住客，警方獲報趕抵，面對吳男囂張嗆警，當場強勢將他壓制管束，依恐嚇與毀損罪嫌送辦，結束這場令房客膽戰心驚的深夜驚魂。

據了解，該旅店因積欠房東租金，雙方對簿公堂進入民事訴訟階段，鬧事的吳男為房東兒子，凌晨在家中飲酒後，走到附近的旅店滋事，當時旅店櫃檯僅一名男員工值班，吳男進門後便大聲喝斥，恐嚇對方限時交出租金，否則就要讓旅店房客租不下去。隨後吳男情緒徹底失控，接連砸毀櫃檯的電腦、刷卡機與座椅，甚至拿滅火器四處噴灑，現場一片狼藉。

松山分局中崙派出所員警獲報趕抵，吳男仍在現場大聲叫囂，甚至囂張質問警方是哪一個派出所的，當員警表示要依法實施管束時，吳男還大聲挑釁狂嗆「管束是不是，來啊」，警方為防止事態擴大，第一時間依警察職權行使法將其強勢壓制，並調閱監視器與蒐集現場事證。

這場衝突波及無辜的住宿旅客，一名與妻子入住的房客PO文無奈表示，吳男從凌晨十二點多就開始大鬧，不但狂吼「沒有繳租金」、「沒有要談的意思」，還變本加厲地在走廊上敲打牆壁、亂按客房門鈴，嚴重騷擾住客安寧。

房客表示，當時因為太吵根本無法入睡，直到半夜一點多實在忍無可忍才打電話報警，他感嘆只是想好好休假旅遊卻碰上這種事，一直躲在房內直到外面毫無聲響才敢外出查看，映入眼簾的盡是大廳與走廊被破壞的慘狀。

警方到場處理酒醉鬧事。（記者姚岳宏翻攝）

警方獲報到場。（記者姚岳宏翻攝）

