直播主勾結竹聯幫 扮中國公安半年騙香港人逾5千萬

刑事局南部詐欺偵查中心在台中破獲假公安詐騙機房。（民眾提供）

刑事局南部詐欺偵查中心獲報，竹聯幫承信會成員在台中市豐原、太平、北屯等區開設詐騙機房，假扮中國公安大量發話給香港民眾及海外華人騙錢，半年至少50人受害，損失金額逾5千萬元；檢警循線破獲並查出幕後金主竟是某海外代購陳姓直播主，訊後依詐欺等罪送辦。

警方指出，竹聯幫承信會張姓（25歲）和林姓（28歲）成員受託，在台中市豐原、太平、北屯等區開設詐騙機房，他們大張旗鼓招募人手後，運用手機、電腦設備架設詐欺機房，假扮中國公安大量發話給香港民眾及海外華人，以「涉犯重大刑案，未配合匯款監管財產將會送至內地受審」等手法，威脅性說詞恐嚇受話民眾。

張男等人為了取信被害人，還會身著公安制服開視訊，被害民眾分不清真假，加上中國又是極權國家，公安的權力很大，只好將名下財產匯到指定帳戶。

警方初估，張男等人主持的詐騙機房去年3月上線後，營運半年期間至少5、60人受害，損失金額逾5千萬元，其中還有部分台灣人在香港工作也被騙，張男等人賺到錢後買下4百多萬的賓士名車炫富，行徑囂張。

刑事局南打去年9月起陸續逮捕張男等15人，並找到幕後的金主陳姓（37歲）及賴姓男子（39歲），其中，陳姓男子從事海外商品的代購直播，在網路小有名氣；張男等人落網後依涉嫌刑法詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌解送台中地檢署偵辦，檢察官向法院聲押10人獲准。

詐騙集團以假公安手法半年騙走5千多萬元，購入400多萬賓士名車享樂。（民眾提供）

