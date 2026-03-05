為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    北市7旬運將深夜恍神 載客自撞基隆路分隔島車頭毀損

    2026/03/05 10:37 記者鄭景議／台北報導
    74歲宋姓計程車司機今日凌晨3時33分許，行經台北市大安區基隆路2段與光復南路口時，左前車頭不慎撞上。（記者鄭景議翻攝）

    74歲宋姓計程車司機今日凌晨3時33分許，行經台北市大安區基隆路2段與光復南路口時，左前車頭不慎撞上。（記者鄭景議翻攝）

    74歲宋姓計程車司機今日凌晨3時33分許，駕駛計程車載送27歲蔡姓男乘客返家途中，行經台北市大安區基隆路2段與光復南路口時，自稱因一時恍神，未注意路口中央分隔島頭，左前車頭不慎猛烈撞上肇事。大安分局警方獲報趕抵，發現小客車左前車頭嚴重毀損，所幸宋男與蔡姓乘客經救護人員現場檢視後均無大礙，詳細肇事責任仍待進一步釐清。

    大安分局調查，宋男今日凌晨載著蔡男沿基隆路2段北往南方向第1車道行駛。宋男在經過光復南路口時，因精神不濟突然恍神，手部方向盤未即時修正，導致車輛左前側直接撞上路中央的分隔島。強大撞擊力道造成計程車水箱破裂、保險桿全毀，現場零件碎裂一地。

    警方獲報後立即啟動交通快打機制，派員前往現場處置並疏導交通，同時通報拖吊車到場協助移置車輛，迅速排除路口障礙。經現場勘查，遭撞擊的中央分隔島僅表面有些微擦損，並無大礙。救護人員在場對宋姓駕駛及蔡姓乘客進行初步檢視，確認兩人雖受到驚嚇但身體並無明顯外傷，均表示不需就醫。

    警方在現場觀察，宋男並無酒味、酒容，且駕籍資料正常，因本案未造成人員受傷，警方依規以A4類交通事故成案登記處理。大安分局呼籲駕駛人上路前應注意自身健康及精神狀況，如有精神不濟或身體不適，切勿勉強上路。

    74歲宋姓計程車司機今日凌晨3時33分許，行經台北市大安區基隆路2段與光復南路口時，左前車頭不慎撞上。（記者鄭景議翻攝）

    74歲宋姓計程車司機今日凌晨3時33分許，行經台北市大安區基隆路2段與光復南路口時，左前車頭不慎撞上。（記者鄭景議翻攝）

