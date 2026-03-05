國中男訕笑同學像彌勒佛、欺負排擠 法官：霸凌長達2年父母連帶賠

台南一名王姓男國中生涉對C姓男同學霸凌、排擠長達二年，台南地院判王生與其父母須連帶賠償八萬五千多元。（資料照，記者王俊忠攝）

王姓男國中生常嘲笑班上C姓男同學身材是彌勒佛，還故意碰撞、推擠C生；會推其他同學去撞C的桌椅，C生還曾被王生丟出的羽球拍打得頭破血流。C生控遭王生霸凌與排擠，台南地院認定成立、霸凌時間長達2年，判王生與雙親須連帶賠8萬5千多元給C生。

C生控訴指，與王生是台南國中同班同學，王生從國一起對他就有霸凌行為，國一體育課時，王幾乎都會拿籃球丟他攻擊，還在旁邊訕笑、常笑他身材是彌勒佛；國二時，王生在走廊或教室遇到他，會故意碰撞、推擠，對他肢體挑釁、言語嘲笑。

C生說，2023年6月某日午休時，覺得頭上有異物、摸了頭才發現頭上被擠了不明液體，後來得知當時王生在一旁觀看嘻笑、未阻止其他下手作弄他的同學，王可能也是幫兇。2024年5月初，王生不讓他進教室，又以各種方式欺負他；同年10月，王自己及多次推其他同學去撞他的桌椅，使他桌上物品掉落，王還會在同學不小心撞到他桌椅時、揶揄地對同學說「不要撞到C生的桌椅，不然C會告你」。

C生說，2024年1月初的1次體育課，王生在球網另一側拿鐵製的羽球拍丟向他、打中頭部，當場頭破血流，事後就醫包紮傷口。上述經校方調查、認定霸凌成立，他因遭受霸凌情緒不穩、害怕上學，到身心科就診、接受心理諮商，要向王生與其父母連帶求償醫療費與精神慰撫金共30萬5千多元。

王生辯解、自認沒有霸凌C生。但，台南地院法官審理認定王生對C生的霸凌、排擠行為長達2年，造成同儕間對C生的敵意環境，不是一般國中青少年心理能夠承受或調適的，衡量王生對C生造成的身、心傷害，判王生應賠C生醫療費與慰撫金共8萬8千多元，又因王生未滿18歲、是限制行為能力之人，其父母須與王生負起連帶賠償責任。

