    不爽褲襠被狂噴！ 他拿高壓風槍灌爆同事「菊花」

    2026/03/05 10:24 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭地方法院審結，李男依傷害罪判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元。（資料照）

    台灣水泥花蓮和平廠2名員工，在廠內拿高壓風槍互噴嬉鬧。其中李男因不滿同事游男將風槍伸進他褲檔噴氣，憤而奪下風槍，隔著褲子朝游男肛門處「灌氣」，導致游男乙狀結腸破裂穿孔、腹膜炎。宜蘭地方法院近日審結，依傷害罪判處李男有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元。

    判決書指出，李男與游男都在花蓮秀林鄉的台泥和平廠任職。前年1月12日晚間10點，2人一時興起，竟把廠內風槍當作玩具，互朝對方身體噴射取樂。嬉鬧中，游男先將風槍伸進李男褲內噴氣，引發李男強烈不滿。

    李男隨後一把搶回風槍，繞到游男身後，隔著外褲直接抵住游男肛門按下噴槍。強大高壓氣體瞬間灌入游男體內，導致他當場痛苦倒地，緊急送羅東博愛醫院急救。經院方診斷，游男有乙狀結腸氣壓傷併穿孔、腹膜炎及左側輸尿管損傷等嚴重內傷，因身心受創，憤而報警提告。案經花蓮地檢署轉宜蘭地檢偵辦起訴。

    宜蘭地院法官審理認為，李男與游男本為同事，平時並無嫌隙，僅因嬉鬧後心生不滿，明知高壓風槍威力驚人，仍攻擊對方脆弱部位，造成游男身體與精神莫大損害，行為十分不該。

    法官考量李男犯後在庭上坦承犯行，但仍未與游男達成和解或賠償，最終依傷害罪判處有期徒刑6月，如易科罰金，以新台幣1000元折算一日。全案仍可上訴。

