恐怖鄰居！新北男連3天公寓樓梯間縱火 監視器錄下全過程

北檢偵查終結，認定林男涉犯刑法「放火燒燬現有人所在建築物未遂罪」，依法提起公訴。（記者劉詠韻攝）

新北市林姓男子涉嫌於去年底連續3天在居住公寓樓梯間點燃雜物試圖縱火，幸均被住戶及時發現撲滅，未釀成重大傷亡。台北地檢署偵查終結，認為林男涉犯刑法「放火燒燬現有人所在建築物未遂罪」，依法提起公訴。

起訴書指出，林男明知在有人居住的公寓公共空間點火具有高度危險，仍基於放火燒燬建築物犯意，於去年12月5日晚間10時許，先在公寓1樓樓梯間以不明方式點燃鋁罐、木板及紙類等雜物，燃燒面積約0.5平方公尺。經3樓住戶察覺煙霧後，立即持滅火器撲滅並報警，才未擴大災情。

僅相隔不到一天，林男又於同月6日下午1時許，再次在1樓樓梯間點燃殘留雜物，並於近下午3時再度縱火，點燃腳踏車、掃把、雨傘及廣告紙等物品，造成腳踏車燻黑、雨傘熔損，燃燒面積約1平方公尺。

檢方指出，林男第三度縱火發生在12月7日。當天下午1時許，他先以紙碗、衣架與蠟燭製作簡易助燃裝置，在2樓樓梯間測試燃燒電線效果；隨後於下午3時許，持打火機、火柴在1樓東側點燃腳踏車，所幸再度被住戶及時發現並撲滅火勢。

警方獲報後展開調查，在林男住處查扣火柴盒11個、蠟燭4個及火種5個等物品，並於公寓2樓發現其留下的助燃裝置殘骸；另調閱住戶自行裝設的監視器畫面，也清楚拍下林男多次縱火過程。

檢方認為，林男雖未成功燒毀建築物本體，但其行為足以危及不特定人生命、身體與財產安全，具有不確定故意並已構成公共危險犯罪，依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

