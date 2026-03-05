為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    阿兵哥約炮未成年少女 「表現不佳」被打槍竟散布裸照洩憤

    2026/03/05 10:46 記者黃佳琳／高雄報導
    黃姓阿兵哥偷拍並散布未成年炮友私密照被判刑。示意圖（資料照）

    黃姓阿兵哥偷拍並散布未成年炮友私密照被判刑。示意圖（資料照）

    黃姓阿兵哥約炮未成年少女小琪（化名）到摩鐵大戰，疑似「表現不佳」想再約第二次被打槍，黃男竟把小琪的私密照傳到Telegram「外流聚集地」，又被網友散布到他處，小琪報警，黃男被依違反兒少法等罪判刑1年6月。

    判決指出，2023年7月，黃姓阿兵哥透過交友軟體結識17歲少女小琪，兩人相約到高雄某摩鐵大戰三百回合，國城黃男偷偷拍下自己和小琪的嘿咻過程，但疑似「床上表現不佳」，被小琪嫌棄。

    事後，黃男想再約第二次炮被小琪拒絕，黃男不滿，傳訊恐嚇「不跟我出門或聯絡，將散布性影像」，小琪不知被偷拍，直接封鎖黃男，沒想到黃男竟把兩人嘿咻過程的影像，傳到Telegram「外流聚集地」，再輾轉外流至Telegram「羊媽新深夜場」群組內，供不特定人瀏覽。

    小琪得知此事後又急又氣，趕緊報警求助；高雄地方法院審理時，黃男坦承犯行，但因無法與小琪達成和解，偷拍部分被依拍攝少年之性影像罪判徒刑1年2月、散布少年之性影像罪判徒刑1年4月，應執行1年6月，恐嚇部分判拘役50天，得易科罰金，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播