阿兵哥約炮未成年少女 「表現不佳」被打槍竟散布裸照洩憤

黃姓阿兵哥約炮未成年少女小琪（化名）到摩鐵大戰，疑似「表現不佳」想再約第二次被打槍，黃男竟把小琪的私密照傳到Telegram「外流聚集地」，又被網友散布到他處，小琪報警，黃男被依違反兒少法等罪判刑1年6月。

判決指出，2023年7月，黃姓阿兵哥透過交友軟體結識17歲少女小琪，兩人相約到高雄某摩鐵大戰三百回合，國城黃男偷偷拍下自己和小琪的嘿咻過程，但疑似「床上表現不佳」，被小琪嫌棄。

事後，黃男想再約第二次炮被小琪拒絕，黃男不滿，傳訊恐嚇「不跟我出門或聯絡，將散布性影像」，小琪不知被偷拍，直接封鎖黃男，沒想到黃男竟把兩人嘿咻過程的影像，傳到Telegram「外流聚集地」，再輾轉外流至Telegram「羊媽新深夜場」群組內，供不特定人瀏覽。

小琪得知此事後又急又氣，趕緊報警求助；高雄地方法院審理時，黃男坦承犯行，但因無法與小琪達成和解，偷拍部分被依拍攝少年之性影像罪判徒刑1年2月、散布少年之性影像罪判徒刑1年4月，應執行1年6月，恐嚇部分判拘役50天，得易科罰金，可上訴。

