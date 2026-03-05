台南貨櫃車化學物質洩漏！廠商緊急止洩 消防人員警戒

台南仁德德崙路化學物質洩漏，現場在第一時間以吸油棉吸除，消防人員也在現場警戒。（讀者提供）

一輛載送細線路銅蝕刻劑等貨物的貨櫃車，今（5）天上午7時35分左右，在台南市仁德區德崙路疑因裝卸過程中桶裝的物質掉到地上，造成化學物質洩漏，所幸洩漏量不大，目前廠商已打包止洩，消防人員在現場警戒，環保局人員也已前往處理。

該輛貨櫃車上總共載有1000公斤裝的大桶10桶、20公斤裝的小桶92桶，抵達仁德德崙路的送貨地點後，疑因在路邊裝卸過程中發生失誤，造成其中1桶大桶的物質上方破裂，洩漏出一些化學物質，台南市消防局接獲通報後，立即出動前往警戒。

現場針對洩露至路面的化學物質，緊急以吸油棉吸除，廠商也立即進行打包止洩，洩漏量不大，消防人車也在現場警戒，台南市環保局人員隨後也抵達現場，以沙子覆蓋洩漏在路面的殘餘化學物質後清除。

消防人員表示，細線路銅蝕刻劑具有腐蝕性，成分中含有氯化氫HCl，也就是鹽酸，若有接觸會造成傷害，洩漏的物質具有一定揮發性，若靠太近，其揮發之蒸氣也會造成眼睛不適，甚至損傷。

環保局人員以沙子覆蓋洩漏到路面的殘餘化學物質，再進行清除。（讀者提供）

