賣帳戶被坑瞎掰遇愛情詐騙 女房務判洗錢有罪併科罰金

南投縣擔任陳姓女房務員將提款卡和密碼賣給詐騙集團，才賣出就有5人被詐騙匯款到該帳戶，金額共41萬元，陳女被查獲竟辯稱是網路認識的男友借用帳戶，又說因手機壞掉遺失對話紀錄，但謊言被檢警一一戳破，南投地院依一般洗錢罪判刑4月，併科罰金2萬元。

40歲陳姓女子去年5月將農會金融帳戶的提款卡和密碼提供給詐團成員「張先生」，才剛交給對方不久，就有3男2女共5名詐騙被害人陸續匯款到陳女的帳戶，金額共41萬元，都是以假交友、假投資方式詐騙，且被害人一匯入款項，錢馬上被領走。

陳女被警方循線查獲後，瞎掰「張先生」是網友變男朋友，因為有人要匯款過來、沒有帳戶，才向她借用農會帳戶，雖覺得有點怪怪的，但被愛沖昏頭還是借了。

警方要求出示兩人對話紀錄，她又謊稱手機壞了對話紀錄全不見了，由於編的謊言陸續被警方戳破，陳女最後才坦承以6萬元賣帳戶，但是錢還沒有拿到。

檢察官認為陳女為貪圖報酬，甘冒其帳戶遭運用作為詐騙、洗錢工具的風險，基於姑且一試之僥倖心態提供帳戶資料，幫助詐團詐欺取財及洗錢，因無證據證明陳女有拿到6萬元，因此以洗錢罪起訴，但未聲請宣告沒收6萬元。

南投地院法官經審理，近日以一般洗錢罪判處陳女4個月有期徒刑，併科罰金2萬元。陳女未來還面臨被害人求償的民事官司，損失慘重。

