小心荷包 中市科技執法前3名路口曝光

中市科技執法有68處，去年交通事故比2024年減少23.2％（資料照）

台中市政府為減少交通事故推動科技執法，台中市共設置68處，2025年事故比2024年減少23.2％，全年共舉發37萬4697件，前3名地區分別在西屯區市政路與環中路口、北屯區中清路與五權路口，北區太原路與崇德路口，其中第一名西屯區市政路與環中路口更遭舉發高達5萬1464件。

雖然科技執法讓很多民眾很不滿，但市府日前召開道安會報，台中市路口科技執法有68處，取締項目為闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌號誌指示行駛，其中針對車不停讓行人的科技執法就設27處。

交通警察大隊的統計，設置科技執法後，去年交通事故比2024年減少23.2％，而2025年舉發37萬4697件，有關取締項目未依標誌標線號誌行駛的部分就達28萬3千多件，闖紅燈則有8萬8 千多件 ，未停讓行人有1216件。

再細分取締項目的前3名分別是：直行車占用轉彎車道最多、其次違規件數最多是轉彎或變換車道不依標誌、標線、號誌指示行駛，第3名則是轉彎不依規定。

而科技執法遭舉發最多的前3名路口，第一名為西屯區市政路與環中路口5萬1464件，第二名為北屯區中清路與五權路口有3萬350件，第三名為北區太原路與崇德路口2萬8678件。

交通警察大隊表示，將朝數據導向的精緻執法，從隨機巡邏轉型為「事故熱點防禦」策略。

