台南泳池天花板輕鋼架掉落 5歲女童小腿遭割傷深可見骨

台南一家室內游泳池天花板輕鋼架掉落，5歲女童小腿疑遭利器割傷見骨送醫。（民眾提供）

台南一家室內泳池天花板掉落，5歲女童右小腿疑遭劃傷，南警一分局到場蒐證，發現傷口很深，傷可見骨。警方說，家屬暫未提告過失傷害，主管機關介入稽查中。

警方指出，這起意外發生在週一（2日）晚間約7點多，游泳民眾聽到有女童尖叫哭號，循聲看到她在池畔受傷濺血，而且傷口很深。警方派員到場，懷疑是天花板輕鋼架掉落割傷女童。

據了解，女童右小腿遭傷，傷口超過10公分，皮開肉綻、深可見骨。事發突然，母親為免延誤治療，第一時間急於協助女童到奇美醫院救治。

員警到場蒐證，拍下相片、保留掉落輕鋼架等證據，母親當時則急著協助女童就醫與照護。女童目前已出院，但警方尚未收到母親提出過失傷害告訴，將配合後續調查，保全證據。

部分民眾質疑，公共場所發生意外，業者應負起相關法律責任，但警方認為，依刑法與社會秩序維護法的相關規定，天花板掉落較符合過失傷害，可能也有民事責任，但民事不是警方的業務範圍，但需要被害人提出告訴。

另外，泳池發生意外後，緊急暫停營業，有民眾質疑，泳池還沒接受相關稽查，就在臉書預告要開始營業，警方說，會函請其他單位重視，避免類似意外再次發生，保障大眾安全。

