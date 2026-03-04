為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    8旬婦外出曬太陽迷失方向 龍潭暖警廣播「獻聲」送她回家

    2026/03/04 22:49 記者李容萍／桃園報導
    82歲曾姓婦人走出社區迷途，警方最終透過警車廣播成功找到家屬，順利協助曾婦返家。（龍潭警方提供）

    桃園市龍潭區82歲曾姓老婦，疑似記憶力衰退，日前中午在住家社區中庭曬太陽時，獨自走出社區迷途，在不熟悉路況下不慎跌坐車水馬龍的路旁，所幸有熱心民眾發現異狀立即報警求助；龍潭警分局員警獲報迅速到場，耐心安撫並沿街尋找線索，最終透過警車廣播成功找到家屬，順利助她平安返家團圓。

    石門派出所今日表示，當天中午接獲報案，通報1名老婦疑似失智跌坐路邊，需要協助，巡佐林偉政、警員王耀民2人立即趕赴現場，發現老婦神情茫然、語意表達不清，身旁車輛呼嘯而過。2警先攙扶到安全處確認其身體狀況，所幸並無明顯外傷不適，耐心陪伴安撫情緒，避免再度發生危險。

    由於曾姓老婦一時無法說出住址與家屬聯絡方式，員警靈機一動，決定以警車載著她沿街尋找熟悉環境，希望藉由街景喚起記憶。過程中不斷溫和詢問、細心觀察其神情反應。當行經某處社區時，老婦突然驚呼出聲，似乎回憶起熟悉片段，警方隨即深入周邊巷弄，同時啟用警車廣播系統，向社區住戶說明有長者疑似走失，請家屬或鄰居協助確認。果然不久後，家屬聞訊趕來，見到老婦平安無事，激動萬分，頻頻向警方致謝。

    龍潭分局長施宇峰提醒，家中若有年長者或需要特別照護的成員，應多加關懷與陪伴，儘量避免單獨外出。亦可向社會局申請安心手鍊，或讓長者配戴留有聯絡資訊的飾品與衣物，以利走失時能在第一時間確認身分，協助平安返家。

