3/4 今彩539頭獎開2注！800萬獎落台中、台南

3月4日開獎的今彩539頭獎開出2注，獎落台南、台中。（本報合成）

3月4日開獎的今彩539頭獎開出2注，由台南市仁德區仁義里中清路59號1樓的「塗庫彩券行」及台中市北屯區后庄里中清路2段812號的「金順彩券行」開出。

第115000057期今彩539中獎號碼為「04、08、12、16、17」。頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共311注中獎，每注可得2萬元；參獎共9716注中獎，每注可得300元；肆獎共10萬0179注中獎，每注可得50元。

第115000057期39樂合彩中獎號碼為「04、08、12、16、17」。四合共開出6注，每注可得21萬2500元；三合共345注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2072注中獎，每注可得1125元。

第115000057期3星彩中獎號碼為「705」。壹獎共97注中獎，每注可得5000元。

第115000057期4星彩中獎號碼為「6372」。壹獎共10注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩等中獎號碼。（擷取自台彩官網）

