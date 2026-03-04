工具損壞遲不賠翻臉 男子新北永和街頭刺人被逮

警方發現朱男潛逃至某社區，並躲藏在地下室企圖避風頭。（記者鄭景議翻攝）

53歲朱姓男子借給陳姓友人的電動工具損壞，陳男原允諾賠償卻遲未給錢，雙方日前在新北市永和區仁愛路碰面索討賠償時爆發衝突，朱男持摺疊刀刺入陳男左下腹後逃逸。警方1小時後在某社區地下室將朱男逮捕到案，依殺人未遂及傷害罪嫌移送，朱男已被法院收押。

警方調查，朱姓男子與陳男為朋友關係。日前朱男將電動工具借給陳男使用，未料陳男不慎將工具損壞，雙方協商後陳男同意賠償修繕費用，卻始終未履行承諾。朱男對此感到不滿。上月13日晚間9時16分許，朱男在永和區仁愛路一帶攔下陳男並催討債務。

雙方在談判過程中一言不合，爆發激烈口角。朱男情緒失控下，突然從身上掏出一把摺疊刀，朝陳男的左下腹部猛力刺入，導致陳男當場血流不止。朱男行凶後隨即逃離現場，路過民眾見狀撥打119與110求助。救護人員抵達，將受傷的陳男送醫救治，幸經醫師開刀處理後並無生命危險。

永和分局警方獲報成立專案小組，並調閱周邊監視器，掌握朱男的逃逸路線，發現朱男隨後潛逃至轄內某社區，並躲藏在地下室企圖避風頭。員警隨即於當晚10時10分將朱男壓制逮捕，當場查獲相關證物。

朱嫌到案後坦承犯行，表示因不滿工具遭損壞且對方推託賠償才憤而動手。警方依涉嫌殺人未遂及傷害罪，將朱男移送新北地方檢察署偵辦。檢察官認為朱男持械傷人且情節重大，向法院聲請羈押獲准。

