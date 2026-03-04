太子集團人資長移審否認犯罪 辜淑雯：願300萬交保、科技監控

「太子集團」天旭公司人資主管辜淑雯。（資料照）

柬埔寨「太子集團」在台洗錢107億元案，台北地檢署今天偵結起訴62人，9名在押被告移審台北地院，法官傍晚開庭，天旭公司人資主管辜淑雯應訊時，辜女否認犯罪，撇清自己不是集團在台最高行政主管，只是單純人資長，不清楚公司實際營運內容、客戶狀況，她願意以300萬交保、接受科技監控。

蒞庭檢察官林彥均特別指出，本案是跨國集團犯罪，天旭國際董事長楊星發昨天在新加坡落網，但陳志的大帳房陳秀玲日前從新加坡逃亡出境赴柬埔寨，新加坡昨發布通緝，陳秀玲和辜淑雯的關係密切，美國去年10月起訴太子集團後，陳秀玲在台灣召集高階主管開緊急應變會議，辜淑雯也有在場，可見辜女在集團的角色地位並非一般；辜女則否認說，當時她在隔壁會議室和律師討論，沒有參加會議。

請繼續往下閱讀...

檢方並指出，在天旭公司搜索查扣的辜淑雯手機、電腦，都已被還原至原廠出廠狀態，顯有滅證事實。辜淑雯解釋，美國起訴太子集團後，她將公司配給她的公務電腦，透過陳姓律師交給公司IT工程人員，不知道IT後續如何處理，手機也是公司發的公務手機，她因換新機，把公司手機資料對傳到她的手機，再把公務機還給公司，她認為2台手機的資料是一樣的。

辜淑雯說，她已被羈押4個月，證據都被查扣，檢方也起訴了，證據應已齊備才會起訴，她家人、資產都在台灣，台灣是她的生活圈，逃亡不是她的選擇，如果她要逃亡，美國起訴時就能一走了之，但她仍選擇留下來收拾公司結束營運的殘局，處理資遣、辦公室租金、水電、網路等費用，希望能300萬元交保，她願意接受科技監控。

至於案情，辜淑雯辯稱她只知道天旭公司受委託開發設計遊戲軟體，如何設計、客戶身分她一概不知，不清楚公司從事線上博弈，合約也都是李添交給天旭公司財務長陳麗珊蓋大章後，再給她蓋小章；收款資金也確實用於發放員工薪水，她自己的薪水也是勞務報酬，自身沒有從事不法。

辜淑雯的辯論律師則主張，美國司法部起訴書、新加坡司法部門的新聞稿只是行政文書，不能當做我國刑事犯罪的證據。

