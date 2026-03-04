為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    目擊青少年集體霸凌報案 民眾控警方前後說法不一 還勸撤文

    2026/03/04 20:33 記者謝武雄／桃園報導
    八德和盛公園疑似發生集體霸凌事件，民眾抱怨警方前後態度不一。（摘自臉書爆料公社）

    八德和盛公園疑似發生集體霸凌事件，民眾抱怨警方前後態度不一。（摘自臉書爆料公社）

    臉書爆料公社今下午有民眾PO文，指在桃園八德區大和路和盛公園目睹疑似集體霸凌，一群青少年圍堵一名坐在長椅上的孩子，孩子顯得非常無助；當下報警了，但今早致電派出所卻說，到場「沒有看到人」，直到臉書揭露才改口已移送，還要求撤文，理由是「怕上新聞」，警方說法前後不一，而事實上民眾只是希望事情被正視、被處理，而不是被消音。

    桃園市政府警察局八德分局表示，2月28日下午3點接獲民眾報案，員警到場現場已無相關人等，後續於3月1日傳訊徐男（33歲）、黃姓（19歲）男子及6名少年（由家長陪同）到案說明，全案已於3月4日依妨害自由、傷害、少年事件處理法函送桃園地檢署及桃園地方法院偵辦，並無要求撤文情事。

    PO文者指出，在臉書爆料公社發酵之後，派出所又改口說，3月1日已將所有人移送偵辦，時間點與說法明顯落差，讓人相當困惑，更令人不解的是，隨後還致電要求撤除文章，理由是「怕上新聞」。

    PO文表示，如果當初確實已經依法處理，為何前後說法不同？ 如果已經移送偵辦，公開透明說明清楚，不是更能讓社會安心嗎。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播