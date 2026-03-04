目擊青少年集體霸凌報案 民眾控警方前後說法不一 還勸撤文

八德和盛公園疑似發生集體霸凌事件，民眾抱怨警方前後態度不一。（摘自臉書爆料公社）

臉書爆料公社今下午有民眾PO文，指在桃園八德區大和路和盛公園目睹疑似集體霸凌，一群青少年圍堵一名坐在長椅上的孩子，孩子顯得非常無助；當下報警了，但今早致電派出所卻說，到場「沒有看到人」，直到臉書揭露才改口已移送，還要求撤文，理由是「怕上新聞」，警方說法前後不一，而事實上民眾只是希望事情被正視、被處理，而不是被消音。

桃園市政府警察局八德分局表示，2月28日下午3點接獲民眾報案，員警到場現場已無相關人等，後續於3月1日傳訊徐男（33歲）、黃姓（19歲）男子及6名少年（由家長陪同）到案說明，全案已於3月4日依妨害自由、傷害、少年事件處理法函送桃園地檢署及桃園地方法院偵辦，並無要求撤文情事。

PO文者指出，在臉書爆料公社發酵之後，派出所又改口說，3月1日已將所有人移送偵辦，時間點與說法明顯落差，讓人相當困惑，更令人不解的是，隨後還致電要求撤除文章，理由是「怕上新聞」。

PO文表示，如果當初確實已經依法處理，為何前後說法不同？ 如果已經移送偵辦，公開透明說明清楚，不是更能讓社會安心嗎。

