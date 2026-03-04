為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    ｢沒能看我結婚…｣女理專退休前7期商辦墜樓亡 女兒痛訴：銀行霸凌母3年

    2026/03/04 19:59 記者許國楨／台中報導
    資深銀行女理專2月25日自台中七期商辦墜樓身亡。（民眾提供）

    資深銀行女理專2月25日自台中七期商辦墜樓身亡。（民眾提供）

    台中市七期上月25日中午驚傳墜樓事件，地點就在一棟知名商辦大樓，1名54歲女子自26樓高處墜落，當場死亡。經查，死者為某銀行分行資深理財專員，原本再4個月、年資滿15年即可申請退休，卻驟然離世，家屬將矛頭指向「長期職場霸凌」，引發社會關注。

    事發當天正值農曆初九、開工第三天，正午時不少上班族外出用餐，目擊女子墜落在人行道上，現場驚呼聲四起。台中市消防局獲報後趕抵，確認女子已無生命跡象，未送醫，警方初步調查，女子並非該商辦員工，當天曾前往26樓空中咖啡廳，短暫停留後從觀景台墜下。

    死者女兒今天悲痛控訴，母親擔任銀行理專多年，連續2年拿下全台業績第一，原本個性開朗、熱愛旅遊，卻在近3年間遭主管長期孤立、不實指控及不平等對待，客戶更2度被移轉他人名下，嚴重影響績效與尊嚴。

    女兒表示，母親曾向公司、工會及勞工局申訴，也因身心狀況惡化請假1個月就醫，原以為重返職場能重新開始，卻在2月25日與主管開會後情緒崩潰，隨後獨自前往7期商辦，從高處墜落，「最愛的人，沒有看到我結婚的樣子，是誰都無法接受。」

    對此，遭指控的銀行發聲明指出，該同仁曾反映相關情事，公司已依規定立即處理，客戶調整屬定期輪調或依客戶意願辦理，並無不當對待，目前持續與家屬聯繫並提供必要協助；至於整起事件是否涉及職場霸凌，仍待相關單位進一步釐清。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播