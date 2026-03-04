｢沒能看我結婚…｣女理專退休前7期商辦墜樓亡 女兒痛訴：銀行霸凌母3年

資深銀行女理專2月25日自台中七期商辦墜樓身亡。（民眾提供）

台中市七期上月25日中午驚傳墜樓事件，地點就在一棟知名商辦大樓，1名54歲女子自26樓高處墜落，當場死亡。經查，死者為某銀行分行資深理財專員，原本再4個月、年資滿15年即可申請退休，卻驟然離世，家屬將矛頭指向「長期職場霸凌」，引發社會關注。

事發當天正值農曆初九、開工第三天，正午時不少上班族外出用餐，目擊女子墜落在人行道上，現場驚呼聲四起。台中市消防局獲報後趕抵，確認女子已無生命跡象，未送醫，警方初步調查，女子並非該商辦員工，當天曾前往26樓空中咖啡廳，短暫停留後從觀景台墜下。

請繼續往下閱讀...

死者女兒今天悲痛控訴，母親擔任銀行理專多年，連續2年拿下全台業績第一，原本個性開朗、熱愛旅遊，卻在近3年間遭主管長期孤立、不實指控及不平等對待，客戶更2度被移轉他人名下，嚴重影響績效與尊嚴。

女兒表示，母親曾向公司、工會及勞工局申訴，也因身心狀況惡化請假1個月就醫，原以為重返職場能重新開始，卻在2月25日與主管開會後情緒崩潰，隨後獨自前往7期商辦，從高處墜落，「最愛的人，沒有看到我結婚的樣子，是誰都無法接受。」

對此，遭指控的銀行發聲明指出，該同仁曾反映相關情事，公司已依規定立即處理，客戶調整屬定期輪調或依客戶意願辦理，並無不當對待，目前持續與家屬聯繫並提供必要協助；至於整起事件是否涉及職場霸凌，仍待相關單位進一步釐清。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法