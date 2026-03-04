助太子集團洗錢107億辯無罪 王昱棠盼150萬交保 法官問：是美金？

台北地院下午召開太子集團案接押庭，在台最高負責人王昱棠（見圖）庭訊時辯稱，不知道太子集團是犯罪集團，幫陳志打理在台資產也很正常，願意以150萬元交保，法官聞言反問「你說的是美金嗎？」（資料照）

柬埔寨太子集團在台洗錢107億元，台北地檢署今起訴集團首腦陳志等62人，並移審9名在押被告，台北地院下午召開接押庭，天旭公司負責人王昱棠庭訊時辯稱，他只是受薪階級的上班族，月薪1萬美元（約合新台幣31.6萬元），他認為陳志是像馬斯克、馬雲一樣的紅頂商人，他不知道太子集團是犯罪集團，他幫陳志打理在台資產也很正常，他願意以150萬元交保，法官聞言反問「你說的是美金嗎？」律師連忙回稱是王的媽媽在借錢籌措保金。

北檢認定王昱棠是太子集團在台最高負責人，他今日開庭時否認犯罪，去年10月檢警拘提他時，已離開太子集團1年半，他沒有刪除手機內容，還主動提供密碼給警察，落網前他想出國是去日本賣房產，但因被限制出境而被移民署攔下，去年10月美國宣布制裁陳志時他在越南，「如果我要逃亡，就不會回來了」。

王的律師說，王昱棠認為陳志是柬埔寨公爵、紅頂商人，在當地合法經營旅館、銀行、航空公司、啤酒廠，在王眼中，陳志就像富豪馬斯克、馬雲一樣，在和平大苑、帝寶買10幾戶豪宅也很正常，王幫忙處理他的在台資產，沒有違法。

律師指出，依司法實務見解，美國起訴書、新加坡新聞稿只是行政文書，不能當作刑事犯罪證據，王昱棠並非明知太子集團是從事博弈、洗錢、詐騙的犯罪集團。

法官詢問是否續押，法律系畢業的王昱棠說，他和家人同住於台北市光復南路，已婚育有2名未成年兒子，自認只是受薪階級的上班族，月薪1萬元美金（約31.6萬新台幣），在南投有2間透天厝，資產約1500萬元，還有800多萬元貸款，希望150萬元交保，願意接受電子科技監控。

法官聞言忍不住反問「你說的150萬是美金嗎？」也質疑他台北、南投3間房產怎麼僅值1500萬元。律師解釋交保金是由家人籌措，由母親向表姊借貸，王的月薪1萬美元也不是每個月固定，現住的房子是舊公寓大廈。

