台中BMW男輾斃老翁 殯葬業二代只認毒駕致死否認殺人

白男毒駕輾斃葉姓老翁。（資料照）

殯葬業二代的台中20歲白姓男子，前年底連續吸食多種毒品後無照駕車，撞上公務員退休的72歲葉姓老翁，甚至加速輾過致死，檢方依殺人、公共危險等罪起訴，白男收押至今，國民法官今天再度開庭審理，他庭上透過律師答辯，稱「承認毒駕致死與逃逸」，但否認殺人犯意。

經查，白男案發前吸食「喵喵」及俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯，精神狀態明顯異常仍執意上路，事發當日上午，他在北屯區巷道自後方撞擊葉姓行人，葉翁先被彈飛至擋風玻璃，再重摔地面，白男不僅未停車查看，反而踩油門駛離，導致葉男捲入車底翻滾多次，最終重創不治。

檢方認為，白男行為已符合對死亡結果放任發生的殺人不確定故意，去年2月依殺人、公共危險罪起訴，此外，白男自偵查以來供述反覆，對關鍵情節避重就輕，加上所涉為最輕本刑十年以上重罪，仍有逃亡及串證疑慮，已數度裁定延長羈押。

今天庭訊中，白男的律師主張此案為毒駕致死罪，白無殺人不確定故意，將出具食藥署、中國醫藥大學等單位函文，證明吸毒後精神狀況及反應，還有行車軌跡、轎車底盤高度等證據，來證明白無殺人的主觀犯意，另也將傳喚當時抵達白撞擊號誌箱的第二現場警員作證，釐清白案發時的精神狀況。

而審判長則整理三大爭點，包括白男是否具有「殺人不確定故意」、是否具備肇事逃逸犯意，以及毒品影響下，是否達到刑法所稱辨識違法能力降低或缺乏的減刑標準，全案從今起連續審理3日，預定6日審結宣判。

