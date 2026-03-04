為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    台中賓士倒車甩尾狠撞保時捷 網：絲滑甩尾輸贏

    2026/03/04 19:31 記者黃旭磊／台中報導
    保時捷掀背車尾被賓士撞爛。（讀者提供）

    保時捷掀背車尾被賓士撞爛。（讀者提供）

    台中南屯嶺東社區今天（4日）下午發生債務糾紛引發行車衝突案，賓士S系列轎車倒車甩尾，撞爛保時捷後座，兩車飛車追逐，還下車扭打成一團。警方迅速到場，在車內查獲K他命等毒品，將楊姓、涂姓駕駛依公共危險及毒品等罪嫌送辦。

    「就論賓士跟保時捷哪一個贏」！民眾dream下午4點左右在住家高樓拍到賓士高速倒車甩尾，撞爛保時Panamera掀背車影片，兩輛車在忠勇路、義芳街高速追撞，楊嫌不甘被撞，下車持彈簧刀攻擊涂嫌，造成涂嫌右手掌受傷，畫面驚心，網友直呼「車拼啦」。

    台中第四警分局春社派出所立即派線上警力，到場逮捕楊、涂兩嫌，在車內查獲毒品，全案依公共危險、傷害、毀損及毒品等罪嫌移送偵辦。

    警方說，楊嫌想向涂嫌索討欠款，兩車追逐到發生碰撞，警方在兩車內查獲疑似第三級毒品K他命及第二級毒品依托咪酯，全案依公共危險罪（危險駕駛、毒駕）、傷害罪、毀損罪及毒品危害防制條例送辦，另毒駕及危險駕駛部分，依「道路交通管理處罰條例」舉發。

    民眾dream說，「我大台中市，天天都精彩」，Gaii說，那倒車甩尾也太帥，郭姓民眾說，賓士哥那絲滑的甩尾轉移位置，從前車變後車，轉換追逐戰角色，「在在顯示8+9專業程度，不得不說令人嘆為觀止哪」。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    白色賓士車頭受損。（讀者提供）

    白色賓士車頭受損。（讀者提供）

