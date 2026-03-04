獨家》2.8億金流蒸發！太子集團冷錢包隱匿贓款 超跑、雪茄全靠地下匯兌買單

太子集團首腦陳志指示打造專屬虛擬資產工具「OJBK錢包」，作為調度非法資金的核心平台。（記者劉詠韻翻攝）

首次上稿 18:23

更新時間 19:02

太子集團首腦陳志指示打造專屬虛擬資產工具「OJBK錢包」，作為調度非法資金的核心平台，使集團犯罪版圖橫跨18國，掌控250家境外公司及453個金融帳戶。檢警調查，OJBK錢包並非單純儲存工具，而是與日本、新加坡及我國境內的地下匯兌水房連結，透過APP提出現金提領或匯款需求，並由後台人員協調水房及車手集團完成交付，形成金流斷點。

請繼續往下閱讀...

OJBK錢包採冷錢包設計，交易簽署需實體裝置完成，駭客無法入侵。陳志自創錢包的優勢在於「操之在己」，不依賴第三方，也不怕司法機構調閱資料，同時規避KYC（身分驗證）要求。冷錢包雖適合長期存放，但若私鑰遺失或被盜，資產將無法取回，集團因此搭配地下匯兌或混幣服務，拆散交易以增加追蹤難度。

檢警調查，OJBK用戶提領現金，只需在APP點選「聯絡客服」，轉至Telegram與後台聯繫，告知金額、時間與地點，拍攝指定號碼新台幣現鈔照片作為憑據，由水房調度資金，再由車手送達指定地點完成交易。若需匯款，則提交受款帳戶，由後台聯繫水房，透過人頭帳戶層層轉帳，製造金流斷點。

為將非法獲利引入國內，陳志心腹李添指示水房安排人頭帳戶匯款，或直接提領現金。這些資金除支應旗下「天旭公司」的營運、發放員工薪資與高階主管獎金外，也成為高層揮霍的來源，相關成員多次前往水房提領巨額現金，購買包括豪車、名酒、雪茄、茶葉及藝術品等奢侈品，以此隱匿犯罪所得。

李添在台設立「誠帷公司」籌組技術團隊開發OJBK錢包，並由辜淑雯、劉純妤等人統一控管帳號權限，將員工薪資及不法所得直接匯入錢包，再透過水房對接「實體化」，形成完整洗錢鏈條。

據統計，自2018年至2025年間，助理群多次領取現金購買26輛豪華名車，總價約6.29億元；另購置雪茄櫃6檯、雪茄1626支，總價約1906萬元，並大量購入名酒與藝術品，將虛擬資產轉化為高價實體財產。

北檢調查，OJBK錢包資金可轉換為各國法幣，透過新加坡水房支付李添在當地的遊艇管理費、車輛保養及境外後勤費用，徹底切斷台灣與境外資金的直接關聯。截至2024年12月，主要涉案人辜淑雯累計收受資金折合新台幣6450萬元、人民幣145萬元，劉純妤則達新台幣2.86億元、新加坡幣95萬元及美元1.2萬餘元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法