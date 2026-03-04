太子集團李添親信李守禮：我月薪19萬 只負責安排夜間娛樂活動

太子集團在台特助李守禮（中）被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

台北地檢署今天偵結起訴柬埔寨「太子集團」在台洗錢逾百億元案，並將9名在押主嫌移審台北地院，法官下午兵分2路同步開接押庭，其中，李添的在台心腹李守禮供稱他2019年10月到天旭報到後，就從未進公司，他只負責安排陳志、李添等中國幹部來台的夜間娛樂活動，沒有參與也不知道集團的運作，幫李添領錢是受託幫忙付員工資遣費、租金，但他也自承月薪19萬元；檢察官認為他供述與偵查時說詞有明顯出入，有勾串之虞，建請繼續收押禁見。

63歲的李守禮說，他軍校退伍後就一直從事酒店業績幹部，2019年認識李添，為他安排酒店服務，半年後李添主動加他IG邀他去天旭上班，他2019年10月到職，直到去年10月被搜索羈押，期間他都沒進過公司辦公室，他的工作內容只是單純安排夜間娛樂，月薪19萬元，後來爆發新冠肺炎，邊境只出不進，他的工作也就暫時停止，他雖知道天旭公司有工程師，但不知道他們的工作內容。

起訴書指稱李守禮協助李添賣車銷贓，李守禮供稱，是因美國起訴太子集團後，天旭人資長辜淑雯請她協助賣車善後，要求他將賣車款660萬元交給陳姓律師，用於發放資遣費，陳律師有開收據給他。

李守禮曾叫李添的特助李子恩把停在和平大苑的名車開走，李守禮解釋，是因為和平大苑管委會傳訊息給集團駐和平大苑的總管凃又文，凃通知他轉告李添，李添就叫李聯絡邱子恩把車開走，並沒有把賣掉車子的意圖。

至於他提領天旭帳戶的1800萬元，李守禮說是受辜淑雯的指示，他分2筆各提領500萬、1300萬元，辜並傳來陳姓律師的名片，要他把錢交給陳，用以支付部分豪宅的租金和退租違約金271萬元、101大樓辦公室租金960萬等，李強調他不是協助洗錢、隱匿財產，而是幫忙善後、解決債務，相關對話擷圖和單據、合約都有交給檢方。

李守禮還被控協助太子集團在台召募成員，但他辯稱，他還沒到天旭上班時，李添請他介紹外型好一點的男司機，他就介紹曾待過龍亨酒店的陽金泉，只是來當李添的司機，不算是招募成員；李守禮說他父母各94歲、92歲，父親失智，皆須靠他扶養，請求100萬元交保。

但檢方駁斥，李守禮月薪高達19萬元，歷來頻繁出國，太子集團在全球有30多個據點，有逃亡管道；李守禮今說提錢的用途是租金、資遣費，但他偵查時卻說是天旭未來可能的訴訟費用、辜淑雯的交保金，前後說詞有出入，且對於辜淑雯的身分是單純人資長還是集團在台最高行政主管，說法也不一致，有勾串之虞，建請續押。

