楠西地震鋁梯傾倒被壓18小時 里長報警助86歲翁脫困

呂姓老翁在儲藏室被倒塌的鋁梯壓住，受困了18小時，里長不見他外出報案，警方趕往救助。（民眾提供）

台南新化86歲獨居呂姓老翁昨晚在楠西地震發生後，被倒塌的2組鋁梯壓住，動彈不得，直到今天下午，里長未見其外出趕緊報案，警方查訪發現他受困，迅速協助脫身，已送醫檢查、治療。

老翁昨晚前往儲藏室時突然地震而不慎跌倒，加上鋁梯傾倒壓住他，無法起身，等於受困18小時，所幸新化警分局及時發現、救助。

新化派出所於今天下午近2點接獲東榮里長通報，指信義路上1名高齡獨居老人已整日未見外出，擔心發生意外，請求警方協助、查訪。

新化所巡佐童子峰、警員林芷玄等立即趕赴現場，抵達後發現該址鐵門未上鎖，但在外呼喚都無回應，基於安全考量，隨即進入屋內逐一查看。

警最後於一樓後方儲藏室內發現呂姓老翁倒臥地面，遭2組傾倒鋁梯壓住，無法脫身，且鋁梯又卡住紗門，無法自行開啟。

員警利用技巧推開受阻紗門，迅速移開壓在老翁身上的鋁梯，協助其脫困，並同步通報119救護人員到場處置。經初步檢視，呂翁意識清醒，未見明顯外傷，送衛生福利部台南醫院新化分院。

新化分局長黃宗仁說，警方除維護治安、交通外，也主動關懷轄內弱勢與獨居長者安全；感謝里長熱心通報，展現警民合作、守望相助的力量。

黃宗仁呼籲，家中如有高齡獨居者，親友與鄰里應多加關懷聯繫，共同守護長輩生命安全。

呂姓老翁在儲藏室被倒塌的鋁梯壓住，動彈不得。（民眾提供）

