    首頁 > 社會

    台中新光三越氣爆案準備庭 管理部4主管全喊冤

    2026/03/04 18:02 記者許國楨／台中報導
    台中新光三越中港店去年2月發生氣爆案。（資料照）

    新光三越台中中港店去年發生氣爆，造成5死38傷，成為國內百貨史上最嚴重公安事故，台中地院今（4日）再度召開準備程序庭，傳喚新光三越所屬4名主管出庭說明，庭上4人均否認犯罪，法官預計下次傳喚施工的涉案工人。

    起訴指出，中港店改裝工程未申請室內裝修許可，也未提報施工中消防防護計畫即進場施工；施工前未確實關閉12樓兩處瓦斯總開關與分歧開關，瓦斯漏氣檢知器遭拆除後亦未設替代監測設備，案發當天，李姓怪手司機拉扯天花板內瓦斯主幹管與分歧管，短短35分鐘內外洩高達157.5立方公尺瓦斯，隨後黃姓水電工使用電動電纜剪產生火花，引燃瀰漫氣體，瞬間氣爆奪走5條人命、釀成38人受傷。

    檢方痛批，新光三越為全台大型百貨企業，中港店更是營業額最高、客流最密集據點，理應以最高標準落實公共安全，卻未落實法定程序與風險控管，導致安全審查機制形同虛設，因此起訴總公司法人、7名員工及5名裝修包商及工人，共計13人。

    繼昨日首度傳喚中港店許姓店長及總公司滑姓副理、吳姓課員後，台中地院今天下午續開準備程序庭，再傳喚莊姓店舖管理部經理、呂姓電機組組長、李姓電機組班長，以及謝姓安全管理組長兼防火管理人，4人主張檢方對法條適用及責任歸屬認定事實仍有疑義，當庭均否認涉犯過失致死、過失傷害及違反職安法等罪，法官則諭知候核辦，預定本月11日再開準備程序庭，傳喚當時施工的涉案工人。

