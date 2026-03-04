嘉義男誤食「倒吊子」失去呼吸心跳 民雄高級救護隊救回一命

從鬼門關前被救回來的劉先生，由衷感謝大家的救命之恩。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣民雄鄉49歲劉姓男子疑誤食「倒吊子」（檳榔王），隨即倒下失去呼吸心跳。所幸經嘉義縣消防局民雄高級救護隊搶救，再送醫救回一命。劉男今天下午在民雄鄉長林于玲陪同下，到民雄高級救護隊致意，感謝救護人員的救命之恩。

劉姓民眾2月11日到民雄鄉長林于玲服務處拜會時，疑誤食俗稱「倒吊子」（檳榔王）的變異檳榔，隨即倒下失去呼吸心跳。林于玲表示，鄉親在服務處差點發生憾事，真的捏一把冷汗。所幸5天就康復出院，而且神經學功能也恢復良好。特別陪同劉先生來道謝，由衷感謝民雄高級救護隊現場展現從容的專業操作，是民雄的驕傲，也是鄉親生命財產最堅強的後盾。

民雄高級救護隊隊員何政壕說，抵達現場檢視發現患者呈現瀕死呼吸，且有嚴重中毒跡象，口鼻不斷有大量分泌物流出，經大家同心協力一邊保護呼吸道，一邊實施高級心臟救命術。也特別感謝民雄義消副分小隊長張文榮火速趕赴現場支援，穩定了現場急救量能，那20多分鐘的高強度急救對體力及技術都是極大的考驗，但當看著心電圖從直線重新恢復跳動，現在劉先生又健康地走進大門，所有的汗水與疲憊在這一刻都化為值得。

嘉義縣消防局指導醫師、虎尾若瑟醫院急診科主任侯鐘閎指出，俗稱「倒吊子」變異檳榔的植物鹼含量極高，吃到往往會引發休克、心律不整甚至心跳停止。民雄高級救護隊在危機當下做出正確決策與高品質處置，是讓患者能好好的出院的關鍵。

劉姓男子對自己在鬼門關前走一回仍餘悸猶存，除再三感謝民雄高級救護隊救他一命，也表示再也不敢吃檳榔了。

民雄鄉長林于玲（左四）帶著劉先生（右四）到民雄消防分隊致意感謝。（記者蔡宗勳攝）

