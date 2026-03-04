為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    馬公警分局查獲女通緝犯毒駕 毒品氾濫問題引重視

    2026/03/04 17:35 記者劉禹慶／澎湖報導
    馬公警分局根據線報，埋伏逮捕女性吸毒人口。（馬公警分局提供）

    馬公警分局根據線報，埋伏逮捕女性吸毒人口。（馬公警分局提供）

    治安一向純樸的澎湖縣，近來毒品氾濫程度，已超乎一般人想像。馬公警分局文澳派出所今（4）日掌握情資，在馬公市石泉一帶埋伏，成功發現毒品通緝犯張姓女子騎乘普通重型機車出現。員警上前表明身分欲實施盤查時，張女一度拒絕配合，警方隨即通報線上警力支援，迅速控制現場情勢，成功將其攔查到案。

    馬公警分局幹員依法實施附帶搜索，在其隨身口袋查獲1小包第二級毒品安非他命，經初步檢驗呈甲基安非他命陽性反應，當場依法查扣。另因其當時有駕駛行為，警方依法規不能安全駕駛罪、毒品危害防制條例移請偵辦，相關交通違規部分亦依法舉發、扣車及扣牌移置保管。

    馬公警分局表示，對於毒品通緝犯及毒駕行為將持續強勢執法，確保社會治安與用路人安全。至於毒品氾濫及吸毒年齡層下降，引發外界擔憂，近更傳出某高等學校校園，也傳出染毒疑雲，讓不少澎湖人擔憂孩子的未來。

    針對毒品氾濫問題，澎湖四處臨海，給予毒梟可趁之機，透過海運或現行店到店方式等，毒品滲透進入澎湖，更被不肖毒梟透過販售管道進入校園、軍營，荼毒澎湖新生代學子及國軍戰力，讓檢警抓不勝抓，也讓社會各界擔憂不已。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    女性毒品人口，身上攜帶安非他命。（馬公警分局提供）

    女性毒品人口，身上攜帶安非他命。（馬公警分局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播