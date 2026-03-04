馬公警分局查獲女通緝犯毒駕 毒品氾濫問題引重視

馬公警分局根據線報，埋伏逮捕女性吸毒人口。（馬公警分局提供）

治安一向純樸的澎湖縣，近來毒品氾濫程度，已超乎一般人想像。馬公警分局文澳派出所今（4）日掌握情資，在馬公市石泉一帶埋伏，成功發現毒品通緝犯張姓女子騎乘普通重型機車出現。員警上前表明身分欲實施盤查時，張女一度拒絕配合，警方隨即通報線上警力支援，迅速控制現場情勢，成功將其攔查到案。

馬公警分局幹員依法實施附帶搜索，在其隨身口袋查獲1小包第二級毒品安非他命，經初步檢驗呈甲基安非他命陽性反應，當場依法查扣。另因其當時有駕駛行為，警方依法規不能安全駕駛罪、毒品危害防制條例移請偵辦，相關交通違規部分亦依法舉發、扣車及扣牌移置保管。

馬公警分局表示，對於毒品通緝犯及毒駕行為將持續強勢執法，確保社會治安與用路人安全。至於毒品氾濫及吸毒年齡層下降，引發外界擔憂，近更傳出某高等學校校園，也傳出染毒疑雲，讓不少澎湖人擔憂孩子的未來。

針對毒品氾濫問題，澎湖四處臨海，給予毒梟可趁之機，透過海運或現行店到店方式等，毒品滲透進入澎湖，更被不肖毒梟透過販售管道進入校園、軍營，荼毒澎湖新生代學子及國軍戰力，讓檢警抓不勝抓，也讓社會各界擔憂不已。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

女性毒品人口，身上攜帶安非他命。（馬公警分局提供）

