    首頁 > 社會

    闖紅燈？女中和開車撞左轉機車 騎士右腳慘骨折

    2026/03/04 17:25 記者鄭景議／台北報導
    王姓女子開車行經中和中正路、立言街口疑似闖紅燈，撞上左轉騎士。（記者鄭景議翻攝）

    王姓女子開車行經中和中正路、立言街口疑似闖紅燈，撞上左轉騎士。（記者鄭景議翻攝）

    42歲王姓女子今天早上開車行經新北市中和區中正路、立言街口疑似闖紅燈，撞上左轉36歲劉姓男騎士，劉男重摔在地右腳骨折。中和分局警方獲報趕抵現場，緊急將傷者送雙和醫院救治，經查雙方均無酒駕情事，詳細肇事責任歸屬仍待鑑定。

    警方調查，今天上午9點左右，王女開轎車沿著中正路內側車道往板橋方向直行，行經立言街口時，疑似未注意燈號變換，在紅燈狀態下仍強行通過，撞上準備從中正路左轉立言街的騎士36歲劉男，劉男連人帶車倒地。

    救護人員趕抵發現劉男意識清楚，但右腳明顯骨形，送往附近的雙和醫院手術治療，所幸無生命危險。至於開車王女僅受到驚嚇，並未受傷。

    警方交通分隊員警在現場採證、測繪，調閱路口監視器影像以還原事故經過。王女、劉男酒精呼氣測試，測定值均為0.0mg/L，確認雙方均無飲酒後駕車。警方初步研判，事故起因疑似為王女闖紅燈違規在先，全案已依規定完成交通事故卷宗建檔，相關資料送交通大隊分析。

    中和中正路、立言街口發生車禍。（記者鄭景議翻攝）

    中和中正路、立言街口發生車禍。（記者鄭景議翻攝）

    圖
    圖 圖 圖
    圖
    圖
