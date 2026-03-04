闖紅燈？女中和開車撞左轉機車 騎士右腳慘骨折

王姓女子開車行經中和中正路、立言街口疑似闖紅燈，撞上左轉騎士。（記者鄭景議翻攝）

42歲王姓女子今天早上開車行經新北市中和區中正路、立言街口疑似闖紅燈，撞上左轉36歲劉姓男騎士，劉男重摔在地右腳骨折。中和分局警方獲報趕抵現場，緊急將傷者送雙和醫院救治，經查雙方均無酒駕情事，詳細肇事責任歸屬仍待鑑定。

警方調查，今天上午9點左右，王女開轎車沿著中正路內側車道往板橋方向直行，行經立言街口時，疑似未注意燈號變換，在紅燈狀態下仍強行通過，撞上準備從中正路左轉立言街的騎士36歲劉男，劉男連人帶車倒地。

請繼續往下閱讀...

救護人員趕抵發現劉男意識清楚，但右腳明顯骨形，送往附近的雙和醫院手術治療，所幸無生命危險。至於開車王女僅受到驚嚇，並未受傷。

警方交通分隊員警在現場採證、測繪，調閱路口監視器影像以還原事故經過。王女、劉男酒精呼氣測試，測定值均為0.0mg/L，確認雙方均無飲酒後駕車。警方初步研判，事故起因疑似為王女闖紅燈違規在先，全案已依規定完成交通事故卷宗建檔，相關資料送交通大隊分析。

中和中正路、立言街口發生車禍。（記者鄭景議翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法