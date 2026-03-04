為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    不只性騷擾？彰化涉案教練學校養狗吹冷氣 老婆跟學生搶跑步機

    2026/03/04 17:40 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣某國中傳出男教練性騷擾案，且教練夫妻長期在公家訓練場養狗貓。（人本基金會提供）

    彰化縣某國中傳出男教練性騷擾案，且教練夫妻長期在公家訓練場養狗貓。（人本基金會提供）

    彰化縣某國中傳出男教練性騷擾女學生案，經過女學生提出申復，確定將重啟調查，日前復職的教練研議暫時停聘。但人本基金會台中辦公室再爆教練夫妻把學校訓練場當成自家後花園與健身房，養了數隻的狗貓，還要吹整天的冷氣，教練太太要用健身器材，學生都必須禮讓！

    教育處指出，某國中性騷擾案在3月2日召開申復審議小組會議審議，認定申復有理由，校方必須重啟調查。而在重新調查期間，當事人有提供與本案相關新事證，也將一併納入調查；才辦完復職手續的男教練，經校方召開相關會議，研議暫時停聘。

    至於男教練夫妻被爆把訓練場當成自家後花園與健身房一事，教育處表示，該場地已收回、並沒有租借情形，現行訓練場地以學校教學與訓練使用為主，未來將請校方依據校園場地開放及收費基準與相關使用辦法，加強辦理並不定期抽查，確保場地使用公平、公正，維護教學環境品質與公共資源合理運用。

    人本基金會台中辦公室主任曾芳苑說，性騷擾案都非單一事件，教育處應該全面擴大調查，也應該儘速讓已復職的教練暫時停聘，而不是用請假方式來拖延，這樣才能讓其他受害者安心站起來。

    曾芳苑強調，這對教練夫妻的行徑非常誇張，教練太太要用跑步機，學生就要讓她先用，把學校的訓練場當自己的健身房，還把自家好幾隻狗貓直接養在訓練場，還要開整天的冷氣給狗貓吹，練習墊常常都有寵物便溺，這樣的公家當作我家、長期占用資源，實在非常囂張。

    這對教練夫妻行徑誇張，把自家好幾隻狗貓直接養在學校訓練場。（人本基金會提供）

    這對教練夫妻行徑誇張，把自家好幾隻狗貓直接養在學校訓練場。（人本基金會提供）

    教練夫妻指示學生開冷氣給貓狗吹。（人本基金會提供）

    教練夫妻指示學生開冷氣給貓狗吹。（人本基金會提供）

    教練太太要用跑步機，學生就要讓她先用。（人本基金會提供）

    教練太太要用跑步機，學生就要讓她先用。（人本基金會提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播