    首頁 > 社會

    上網援交2萬4嫌貴被恐嚇PO網 台南輕熟男：嚇到吃不下睡不著

    2026/03/04 17:16 記者王捷／台南報導
    王姓男子上網援交嫌2萬4000元太貴不想付錢，竟遭詐團傳凌虐照威脅，他嚇到拿著點數向警方求助。（民眾提供）

    王姓輕熟男上網找援交，卻遇上詐團要求支付2萬4000元點數，王男覺得太貴不理會，豈料竟遭對方傳送凌虐照並恐嚇找黑道上門、還要在網路上公布長相，讓他嚇到吃不下、睡不著，還好他買完點數，在交出序號前先向五分局求助，及時識破騙局保住積蓄。

    王男昨晚遇到援交詐騙，與自稱經紀人的詐團聯繫，歹徒隨即要求王男前往超商購買2萬4000元的蘋果點數卡當保證金，王男聽到這麼貴，就不再理會對方，不料，詐團見王男不願配合，隨即「強迫消費」。

    嫌犯在通訊軟體中連續傳送多張血腥、慘遭暴力凌虐的照片，聲稱可以定位到王男所在地，更誆稱已掌握王男住處與身分，揚言如果不立刻交出點數，就要找黑道處理他，還要在網路上公布他的影像，讓王男吃不下也睡不著，面對威脅只好購買點數，好在交出點數前，硬著頭皮前往五分局派出所諮詢求助。

    一開始王男並沒有說自己想要援交，只是不斷聲稱遭到黑道恐嚇，要求付點數，但警員一聽到點數，就懷疑王男是否遇到詐騙，這時王男才坦承自己「只是問問」、還沒有真的援交，但警方先安撫他的情緒後，才告訴他這是很常見的援交詐騙。

    警方提醒，這種點數詐騙，都會利用被害人恐懼且不敢張揚的弱點進行心理勒索，一旦交出點數序號，對方只會索求更多，實務上有很多案例，不只是援交、也會包裝成其他話術，騙取被害人點數，如果遇到類似狀況，可以先向附近的派出所求助。

