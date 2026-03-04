偷拍女下屬褲底風光 「攝狼」主管掰查看工作狀況慘了

苗栗地院依無故攝錄他人性影像罪，判吳男有期徒刑6月。（資料照）

苗栗某機電公司主管吳男，把微型攝影機黏在女下屬辦公桌面底部，偷拍褲底風光，被逮後竟瞎掰「只是要查看員工平時工作狀況」，法官斥無稽，依無故攝錄他人性影像罪，判徒刑6月。

吳男去年5月15日見女下屬穿寬鬆短褲上班，上午10點多，趁女下屬離開座位，將微型攝影機架設在女下屬辦公桌面下方。

請繼續往下閱讀...

吳男當日中午午休之際取回攝影機，再於下午1點多分許，架設在女下屬辦公桌面下方，以更貼近座椅方向之角度拍攝，攝錄到女下屬褲底、大腿內側及大腿根部等身體隱私部位影像。

女下屬察覺吳男當天行為舉止及神情有異，查看辦公桌周邊情形，驚見桌面底下被偷裝攝影機。經向公司反映，調閱辦公室監視器影像，發現「攝狼」就是吳男，報警處理。

吳男坦承裝設微型攝影機，但於警詢時辯稱，是想瞭解員工最近的工作壓力及對工作的看法才裝設。他之後於檢方偵查、法院審理中又改稱，他是因為退貨及遲交貨物狀況變多，而該女下屬是負責品檢，為找出緣由才裝設。

苗栗地院法官認為，吳男對於在女下屬辦公桌面下方架攝微型攝影機，行為原因說法前後不一。且辦公室已有架設於天花板位置之攝影機，可用以監督、管理他人工作過程；再者，倘若吳男是為監看女下屬工作狀態，應以架設攝影機在辦公桌面上，以聚焦拍攝工作情形，認吳男所辯實屬無稽，難以採信。

經法官勘驗微型攝影機所攝錄得之影像，有女下屬褲底、大腿內側及大腿根部等身體隱私部位，屬於足以引起性慾或羞恥之性影像。吳男犯無故攝錄他人性影像罪，判處6個月徒刑，如易科罰金，以1000元折算1日。扣案之微型攝影機等相關設備均沒收。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法