為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    偷拍女下屬褲底風光 「攝狼」主管掰查看工作狀況慘了

    2026/03/04 16:43 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗地院依無故攝錄他人性影像罪，判吳男有期徒刑6月。（資料照）

    苗栗地院依無故攝錄他人性影像罪，判吳男有期徒刑6月。（資料照）

    苗栗某機電公司主管吳男，把微型攝影機黏在女下屬辦公桌面底部，偷拍褲底風光，被逮後竟瞎掰「只是要查看員工平時工作狀況」，法官斥無稽，依無故攝錄他人性影像罪，判徒刑6月。

    吳男去年5月15日見女下屬穿寬鬆短褲上班，上午10點多，趁女下屬離開座位，將微型攝影機架設在女下屬辦公桌面下方。

    吳男當日中午午休之際取回攝影機，再於下午1點多分許，架設在女下屬辦公桌面下方，以更貼近座椅方向之角度拍攝，攝錄到女下屬褲底、大腿內側及大腿根部等身體隱私部位影像。

    女下屬察覺吳男當天行為舉止及神情有異，查看辦公桌周邊情形，驚見桌面底下被偷裝攝影機。經向公司反映，調閱辦公室監視器影像，發現「攝狼」就是吳男，報警處理。

    吳男坦承裝設微型攝影機，但於警詢時辯稱，是想瞭解員工最近的工作壓力及對工作的看法才裝設。他之後於檢方偵查、法院審理中又改稱，他是因為退貨及遲交貨物狀況變多，而該女下屬是負責品檢，為找出緣由才裝設。

    苗栗地院法官認為，吳男對於在女下屬辦公桌面下方架攝微型攝影機，行為原因說法前後不一。且辦公室已有架設於天花板位置之攝影機，可用以監督、管理他人工作過程；再者，倘若吳男是為監看女下屬工作狀態，應以架設攝影機在辦公桌面上，以聚焦拍攝工作情形，認吳男所辯實屬無稽，難以採信。

    經法官勘驗微型攝影機所攝錄得之影像，有女下屬褲底、大腿內側及大腿根部等身體隱私部位，屬於足以引起性慾或羞恥之性影像。吳男犯無故攝錄他人性影像罪，判處6個月徒刑，如易科罰金，以1000元折算1日。扣案之微型攝影機等相關設備均沒收。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播