殺人案法醫鑑定逆轉！韓女遊高雄暴斃 男友涉毆打致死判無罪

31歲韓籍李姓女子到高雄自由行卻在商旅房間暴斃，檢警認定是同行的韓籍金姓男友持棍將她毆打致死，全案歷經2年審理，劇情大逆轉，主持解剖的法醫潘至信推翻自己的鑑定報告，認定死者頭部傷勢更可能是「身體移動中撞擊硬物」所致、而非遭人持鈍器攻擊，加上現場未尋獲兇器、血跡反應全數陰性，無法排除自行跌倒的可能，最終依無罪推定原則，判金男無罪。

判決指出，韓籍李姓女子與32歲金姓男友來台自由行，2023年4月24日返韓前一天，突然暴斃倒臥在高雄市某商旅房內地板，檢警會同法醫勘驗，發現李女顱內出血，並在地板發現2滴疑似血漬，當場逮捕同行的金姓男友，懷疑他涉嫌行凶；金男涉犯過失致死罪被起訴後，迄今仍被境管留在台灣無法返韓。

高雄地院審理時，金男堅稱自己沒有動手，他說自己最後見到女友是在2023年4月23日晚上10點左右，當時2人在房間內喝酒，他喝醉便先睡了，只記得睡前喝了2瓶半金門高粱酒、4瓶啤酒，隔天中午醒來，女友已沒有呼吸，他趕緊呼救找人幫忙；還說2人同居4年半，女友幾乎每天都喝醉，每次都醉倒在廁所或家裡的地板。

由於死者因顱內出血死亡，原鑑定一度傾向外力毆打，但實際操刀解剖的法醫潘至信在審理時修正意見，強調死者頭部出現「對撞傷」及「中間性腦挫傷」，屬移動狀態下撞擊硬物的典型表現，若是棍棒直接毆打，受力點正下方應有明顯腦挫傷，但本案並未出現此類傷型。

此外，死者顱內約150毫升硬腦膜下出血，潘至信指出，這種情況屬逐漸累積型出血，並非瞬間高動能衝擊造成，相關軸突損傷亦屬壓迫形成，與「當場重擊昏迷」的型態不同。

檢方雖另引用台大法醫研究所鑑定報告，認為傷勢較支持鈍器攻擊，但法院指出，該鑑定部分前提與解剖醫師最新意見不符，且所謂「帽簷線法則」僅屬統計經驗法則，並非絕對標準，難以單憑傷勢位置即推論他殺。

更關鍵的是，警方三度勘查現場，採集43處血跡反應均為陰性，未發現疑似兇器、也沒有清洗血跡痕跡。監視器畫面則顯示，死者案發前走路踉蹌，在電梯口蹲下撿拾物品，返回房間途中甚至險些撞牆，呈現明顯醉態，血液與尿液酒精濃度顯示其案發前曾大量飲酒，家屬也證稱死者酒後常跌倒。

法院認為，醫學證據已動搖原本「他殺」推論的基礎，在無兇器、無血跡轉移、無直接目擊證詞情況下，尚不足以認定被告涉犯殺人罪，依法應為無罪判決。雄檢指出，待收到判決書後再研擬是否上訴。

