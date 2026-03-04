為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    火車站前禁菸區抽菸被警盯 詐團收水手逮正著

    2026/03/04 16:53 記者徐聖倫／新北報導
    李男在禁菸區抽菸。（記者徐聖倫翻攝）

    火車站全面禁菸已是常識，而前日25歲李姓男子在板橋火車站北二門口抽菸，引來警方關切。李男一見到警察神色慌張，警方於是深入盤查，豈料竟查獲李男身上有大量現金，李男自知無處可逃，只好承認自己是受雇於詐團的收水手，警方當下將其帶回法辦。

    據了解，李男當天在新莊區向車手收55萬元現金後，就搭車來到板橋火車站，準備買車票南下台中交付贓款。李男進車站前，在北二門外吞雲吐霧，一邊注意周邊情況，但他沒注意到自己在禁菸區抽菸，遂引來警方關切。

    李男當下慌了手腳，眼神閃爍、表情不安，員警一看就覺得有問題，於是進一步搜查，發現李男帶了55萬元現金在身上，而李男卻支支吾吾，無法交代來源，最終只能承認自己是「收水手」。警方扣回現款，並將李男帶回法辦。

    李男向警方供稱，自己在網路上找到收水手工作，他這一趟是收到指示要下台中交付贓款，確切交給誰、詐團相關背景等他則供稱不清楚。警詢後，依詐欺罪嫌，將李男移送法辦。

    板橋警分局表示，去年7月迄今，單透過「巡邏」在板橋火車站查獲的詐欺案，統計有13件，績效顯著；警方呼籲，穩賺不賠投資必定為詐欺，民眾切勿輕信，也切勿以身試法加入詐團，自毀前程。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方看到李男包包內有鉅款。（記者徐聖倫翻攝）

    李男被警方帶回法辦。（記者徐聖倫翻攝）

    警方扣回55萬元現款。（記者徐聖倫翻攝）

