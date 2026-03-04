為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    高雄行車糾紛爆肢體衝突？ 警：貨車駕駛站不穩跌坐地上

    2026/03/04 16:28 記者洪臣宏／高雄報導
    高雄市仁武區鳳仁路發生大貨車擦撞機車行車糾紛。（民眾提供）

    高雄市仁武區鳳仁路發生大貨車擦撞機車行車糾紛。（民眾提供）

    網友在Threads張貼行車紀錄器，指今（4日）高雄市仁武區鳳仁路發生行車糾紛，原PO指現場發生肢體衝突，「打人就是不對的」。警方表示，該起糾紛為大貨車與機車擦撞車禍，兩名駕駛雖起口角，但沒有肢體衝突，史姓機車騎士輕微擦挫傷，自行就醫，正釐清事故原因。

    仁武分局表示，今日上午8時19分許，獲報仁武區鳳仁路21-6號前發生交通事故。35歲史男騎乘機車由鳥松區中正路322巷右轉往鳳仁路時，與39歲沈男駕駛大貨車發生行車糾紛，後雙方行經至鳳仁路21-6號前，沈男欲往右側慢車道行駛時不慎擦撞史男。

    經了解，等候警方到場處理車禍期間，雙方因該車禍起口角爭執，疑沈男站立不穩而跌坐地上，未有肢體衝突，且均雙方未提出傷害告訴。史男駕駛有輕微擦挫傷，自行就醫，無生命危險。

    2名駕駛酒測值均為0，初步研判沈男駕駛右偏未注意其他車輛導致該起車禍，詳細肇事經過將請雙方說明，並調閱相關資料釐清責任。

    大貨車右偏時擦撞機車，致騎士輕微受傷。（民眾提供）

    大貨車右偏時擦撞機車，致騎士輕微受傷。（民眾提供）

