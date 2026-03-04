性騷女里長風波》遭性騷怎麼辦？專家解析求助與報案管道

近日台北市萬華區華江里長洪佳君（中）揭露，自己被「在地人士」性騷擾。（資料照）

近日台北市萬華區華江里長洪佳君揭露，自己被「在地人士」性騷擾。實際上民眾遇到相似狀況，情緒會十分慌恐、不知所措。勵馨基金會多重歧視性別暴力防治中心社工徐筱婷表示，若發生性騷事件，受害者通常會壓抑自己的情緒，質疑「是不是自己太敏感？」不過，徐筱婷溫情喊話，「受害者首先要相信自己，相信自己確實有不舒服的感受。」想要尋求官方求救管道的話，受害者可以直接打婦幼保護專線113獲得簡單回應，目前各縣市政府也有處理性騷專線；台北市性騷擾專門諮詢電話為（02）23911067。

徐筱婷提到，民眾意識自己被性騷當下，可以先聯絡自己信任的親朋好友，穩定自己的身心狀態。徐筱婷在第一線服務發現，朋友提供的正向情緒或友善回應，有時比找尋證據、申訴更重要。她補充，與親友求助的訊息也可以成為性騷證據。

另，受害者可至警局報案，警方會根據陳述狀況協助。如果害怕在陳述過程中受到二次傷害，徐筱婷建議可以找婦幼隊警察處理，由於處理相關案件多，較有經驗。徐補充，找信任的朋友同行也很重要，被質疑或被傷害時仍有精神支柱。

徐筱婷最後補充，在MeToo事件後，觀察到申訴或揭露過程對當事人不見得是好事，只要周圍親友「相信並看見他們的傷」，有時會比申訴更有療癒力。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆ ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

