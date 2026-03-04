為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    一時疏忽影響一生！1歲娃誤吞4公分塑膠球缺氧腦損 保母判1年8月

    2026/03/04 16:19 記者許國楨／台中報導
    1歲男童誤吞紅色塑膠玩具球導致長時間缺氧腦損，保母判刑1年8月。圖為當時施救畫面。（資料照）

    台中市一名年僅1歲2個月男童，在保母照顧期間誤吞類「乒乓球」、直徑約4公分的紅色塑膠玩具球，當場窒息失去生命跡象，雖經警消與醫護全力搶救撿回一命，卻因長時間缺氧導致嚴重腦部損傷，如今僅能翻身無法說話，也喪失自理能力，案經審理，台中院依過失致重傷害罪，判處王姓保母有期徒刑1年8月。

    事發於2024年7月22日下午4時許，地點在台中市南區一處社區大樓，當時王姓保母收托男童，卻未留意活動空間內擺放紅色硬式塑膠球，男童年幼好奇，竟將球塞入口中，不慎卡住氣道，保母發現後緊急施作哈姆立克法，並請管理員報案，119救護人員趕抵前，恰有巡邏員警經過，立即加入搶救行列，於社區大廳接力實施CPR。

    救護人員到場後，以器械夾出異物，持續急救並火速送醫，男童雖恢復生命跡象，卻因缺氧性腦病變，留下腦性麻痺、語言發展障礙、吞嚥困難、癲癇及動作功能發展障礙等後遺症，未來生活需長期照護，家屬悲痛控告保母未盡保護義務。

    法院審酌指出，王女身為合格保母，應確保幼童活動環境安全，卻因疏忽釀成無法挽回的傷害，雖犯後坦承犯行，也曾積極急救，且無前科，但迄今尚未與家屬達成賠償或和解，考量男童傷勢重大且影響終身，最終依過失致重傷害罪判處1年8月徒刑，全案仍可上訴。

