掛羊頭賣狗肉沒用 養生館被北市府斷水電

警方會同北市府工程人員執行斷水斷電。（記者劉慶侯翻攝）

位在台北市萬華區桂林路的「松足養生館」，因屢次被查獲涉嫌媒介色情，轄管萬華分局昨（3）日偕同台北市建築管理工程處、台灣自來水公司及臺灣電力公司等單位，強勢執行斷水斷電處分，徹底阻斷不肖業者者非法營業生路。

警方表示，現在店名為松足養生館的業者，曾屢遭檢舉違法經營色情，以合法掩護非法，於113年10月26日首度遭警方查獲媒合女按摩師與男客進行性交易，當時除依法將相關人員移送裁罰外，另報請台北市政府都市發展局依都市計畫法勒令停止違規使用。

但業者於列管期間不僅更換招牌名稱，且仍然暗中重操舊業，企圖挑戰公權力。經萬華分局專案小組再次接獲檢舉並嚴密蒐證，確認其違規事證確鑿後，於115年1月6日持搜索票發動突擊查緝，當場再次查獲性交易實跡，業者除依法移送及裁罰外，再經報送北市政府都市發展局依法裁處罰鍰並停止建築物供水、供電。

萬華分局表示，本次聯合執法不僅展現市府團隊打擊犯罪的行動力，更宣示絕不容許違法色情場所擾亂社會秩序。

警方將持續落實查緝不法色情場所，絕不允許任何不肖業者以身試法，市府團隊亦將通力合作，精進作法提升查報效率，共同營造市民健康安全的生活環境。

移除後的電錶。（記者劉慶侯翻攝）

