台灣燈會傳工安意外！維修工慘遭迎賓拱門夾手 空中哀嚎脫困

台灣燈會主燈區迎賓拱門發生維修工人手遭夾住受困事件。（民眾提供）

2026台灣燈會昨晚才開幕，今天上午就傳出工安意外，有一位施工人員於高空作業車操作設備時，遭主燈區迎賓拱門夾到手，愈掙扎夾著愈緊，痛到不斷哀嚎。經消防人員花了一番功夫協助脫困後，送往嘉義長庚醫院治療。

嘉義縣消防局是在上午9點多獲報，指台灣燈會主燈區迎賓拱門發生夾手受困事件，立即出動吊車和破壞器材前往救援，由於現場空間狹隘，花了半個多小時時間才協助脫困，由救護車送往嘉義長庚醫院治療。

交通部觀光署表示，因昨日晚間閉燈前巡檢時發現嘉義燈會「超頻異界」迎賓門顯示面板出現異常情形，今天上午由廠商進場進行設備檢修作業。維修過程中，一名施工人員於高空作業車上操作設備時，因顯示面板伸縮裝置復位，導致手部遭夾傷。現場第一時間通報並聯繫救護與消防單位協助處理，傷者已送往嘉義長庚醫院進行檢傷與緊急止痛治療，並完成電腦斷層掃描及X光檢查。

觀光署說，經醫師檢視後確認未傷及骨頭及主要血管，正由院方會同相關專科評估受傷組織恢復情形，並研判是否需要手術處置，並將進一步檢查深層血管狀況，或採自然修復方式，相關醫療處置仍待醫療團隊綜合評估。

觀光署指出，該案為廠商進行設備維修時發生的意外事件，後續將持續掌握傷者醫療情形，並請廠商全面檢視相關施工與操作流程，以確保後續作業安全。

台灣燈會主燈區迎賓拱門發生工人手遭夾住受困事件，消防人員展開空中救援。（民眾提供）

