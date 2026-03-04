為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    太子集團洗錢案偵結！24人認罪獲緩起訴 最高上繳公庫百萬

    2026/03/04 15:12 記者劉詠韻／台北報導
    圖為檢警調赴太子集團用犯罪所得在台購入的和平大苑房產內搜索。（資料照）

    我檢警調偵辦太子集團在台洗錢案，台北地檢署今偵查終結，依違反洗錢防制法、參與犯罪組織等罪名起訴62人；另有24名被告因於偵查中坦承犯行、配合調查，檢方審酌其參與情節及犯後態度後，給予緩起訴處分。

    緩起訴條件方面，檢方均依被告參與程度區分不同等級的處分金。屬於太子集團的成員，被告蔡〇天須向公庫支付最高額度100萬元，郭〇仁則需支付80萬元；其餘成員如陳〇宏、農〇辰等6人各支付70萬元；劉〇志、楊〇維等7人各支付60萬元；張〇寧、周〇燕等5人則各支付50萬元。

    此外，隸屬太子集團堪稱「三把手」的柬埔寨籍男子吳逸先，其分支成員亦在緩起訴名單內，其中被告周〇廷須支付60萬元，張〇葳支付40萬元，而江〇諺與彭〇辰則各支付30萬元。起訴書指出，所有獲緩起訴處分的被告，除須繳納處分金外，均須參加6小時法治教育課程，以儆效尤。

    緩起訴並非等同無罪，而是檢方在考量犯後態度、參與程度及有無前科等因素後，給予附條件不起訴處分。若被告於一定期間內履行繳納處分金及相關義務，案件即告終結，但若違反條件，仍可能撤銷緩起訴並續行偵查起訴。

