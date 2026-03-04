為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    德州撲克職業賭場隱身民宅 中壢警查獲13人 扣賭資逾百萬元

    2026/03/04 14:23 記者李容萍／桃園報導
    德州撲克職業賭場隱身桃園市中壢區一處民宅，中壢警方查獲負責人、荷官、賭客等13人，查扣賭資逾百萬元，移送法辦。（警方提供）

    德州撲克職業賭場隱身桃園市中壢區一處民宅，中壢警方查獲負責人、荷官、賭客等13人，查扣賭資逾百萬元，移送法辦。（警方提供）

    桃園市中壢警分局日前接獲情資，得知中壢區龍岡路一帶民宅內暗藏德州撲克職業賭場，邀集賭客賭博財物牟利，分局督察組、偵查隊及中壢派出所組成專案小組蒐證，經多日埋伏查緝，查獲賭場負責人及賭客共13人，查扣賭資逾百萬元，全案移送桃園地檢署偵辦。

    中壢警分局偵查隊副隊長戴立明今（4）日表示，專案小組於本月初深夜11點40分見時機成熟，持搜索票至該賭場執行查緝行動，查獲現場負責人38歲王姓男子、工作人員35歲程男與荷官27歲黃女等3人，以及賭客蕭男等10人。

    警方查扣現場賭客籌碼約125萬元、抽頭籌碼逾7000元、賭客現金賭資逾15萬元、抽頭現金約2萬元，以及樸克牌、莊位卡、切牌卡、遊戲球、監視器主機、點鈔機等相關賭具與證物；全案訊後依賭博罪嫌將負責人王男及工作人員程男、黃女等3人移送桃檢偵辦，賭客蕭男等10人依違反社會秩序維護法裁處。

    中壢警分局長林鼎泰強調，警方對於各類賭博場所強力查緝，特別是隱身民宅、以德州撲克等形式包裝之職業賭場，往往衍生治安問題，警方將持續蒐報與掃蕩，淨化轄區治安環境。

    德州撲克職業賭場隱身桃園市中壢區一處民宅，中壢警方查獲負責人、荷官、賭客等13人，查扣賭資逾百萬元，移送法辦。（警方提供）

    德州撲克職業賭場隱身桃園市中壢區一處民宅，中壢警方查獲負責人、荷官、賭客等13人，查扣賭資逾百萬元，移送法辦。（警方提供）

    桃園市中壢警方查獲德州撲克職業賭場隱身中壢某民宅，查扣賭資逾百萬元。（警方提供）

    桃園市中壢警方查獲德州撲克職業賭場隱身中壢某民宅，查扣賭資逾百萬元。（警方提供）

    德州撲克職業賭場隱身桃園市中壢區一處民宅，中壢警方查獲負責人、荷官、賭客等13人，查扣賭資逾百萬元，移送法辦。（警方提供）

    德州撲克職業賭場隱身桃園市中壢區一處民宅，中壢警方查獲負責人、荷官、賭客等13人，查扣賭資逾百萬元，移送法辦。（警方提供）

    德州撲克職業賭場隱身桃園市中壢區一處民宅，中壢警方查獲負責人、荷官、賭客等13人，查扣賭資逾百萬元，移送法辦。（警方提供）

    德州撲克職業賭場隱身桃園市中壢區一處民宅，中壢警方查獲負責人、荷官、賭客等13人，查扣賭資逾百萬元，移送法辦。（警方提供）

