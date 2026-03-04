可惡！現役軍人撞死泰籍男逃逸 落網還辯車借友人

嘉168縣道太保市安東國小近發生現役男撞死人肇事逃逸事件。（嘉義縣消防局提供）

嘉168縣道太保市安東國小附近昨晚8時許驚傳死亡車禍，43歲泰國籍男子未走行人道穿越馬路時，遭陸軍現役軍人姚姓男子開車撞擊，姚某肇事後未停車查看逃離現場。被撞的泰國籍男子當場失去生命跡象，經送醫急救仍告不治。警方循線逮捕姚姓男子，姚某辯稱車是借給友人行駛，但無法交代借給誰，才坦承肇事，警方訊後依過失致死等罪嫌移送法辦。

嘉義縣消防局指出，3日晚上8時許接獲通報，指太保市崙頂里附近發生車禍案件，立即派遣分隊前往，抵達後現場為1名路人倒臥在路中，男性傷者OHCA，給予相關救護處置後，送往長庚醫院救治。

據了解，姚姓男子昨晚開車沿著嘉168縣道由東往西行駛，行經事故路段時，疑未注意車前狀況，在未減速的情況下直接撞上路上的行人，由南往北疑似違規穿越馬路的43歲泰國籍男子遭撞上倒地不起，消防人員抵達檢視已無呼吸心跳，由救護車送往醫院搶救仍告不治。

警方循線追查，通知肇事姚某到案說明，警訊時，先是辯稱該車輛是借給友人使用，但因無法交代清楚，才改稱是自己開的車，警訊後，依肇事依過失致死與肇事逃逸等罪嫌送辦。

