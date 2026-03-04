英籍男子機上抽電子菸、疑性騷擾空服員 華航通報航警帶回調查

英國籍乘客在華航自倫敦飛往桃園機場的班機上疑似性騷擾空服員並吸食電子菸，航警獲報後將其帶回調查。（航警局提供）

英國籍乘客在華航自倫敦飛往桃園機場的班機上疑似性騷擾空服員並吸食電子菸，航警獲報後將其帶回調查。華航則強調以飛安為最高原則，對不理性行為零容忍。

民眾在社群軟體Threads上發文表示，從倫敦搭機返台時有外籍男遊客沿途吵鬧，更辱罵乘客，甚至還有摸空服員臀部、親吻空姐手等疑似性騷擾的動作，後來更公然抽起電子菸，遭報警帶走處理。

請繼續往下閱讀...

航警局保安大隊第一隊第二分隊分隊長許庚辛表示，航警局於3日晚間6時許接獲中華航空通報，經查是英國籍旅客W男飛行途中在座位上吸電子菸，除帶回W男釐清並扣得電子菸主機一部，全案依民用航空法移請刑警大隊續處。至於W男於機上疑因酒醉失序及性騷擾空服員部分，目前尚未接獲華航報案，若有提告將依法辦理。

華航表示，事發當下立即按照標準作業程序溝通，全程進行管理，座艙長也持續關懷組員，航機抵達桃機後通報航警接手處理。

華航強調，一切以飛安為最高原則，對不理性行為堅持零容忍，提醒旅客搭機應遵守安全規定及電子用品使用規範，攜帶電子菸入境台灣是違法行為。

英國籍乘客在華航自倫敦飛往桃園機場的班機上疑似性騷擾空服員並吸食電子菸，航警獲報後將其帶回調查。（航警局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法