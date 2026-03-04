28歲男負氣離家關機失聯嚇壞父母 警協尋一度「擦身而過」

警方最後在百貨公司內尋獲。（民眾提供）

台中一名28歲男子近日與父母發生爭執，情緒激動之下負氣離家，手機關機音訊全無，家屬遍尋不著，焦急萬分報案求助，員警抽絲剝繭調閱監視器，甚至一度與人擦身而過，經過一整天大海撈針式搜尋，最終在百貨公司內尋獲，成功勸說返家，讓家屬終於放下心中大石。

一名婦人前天神情慌張的衝進第一分局公益所求助，表示兒子與家人發生口角後突然離家，手機隨即關機，完全失聯，由於兒子過往習慣騎機車至公車站再轉乘BRT進市區活動，家屬循線尋找，果然在沙鹿區正英路與北勢東路附近發現機車停放路邊，但人卻不見蹤影，擔心發生意外，緊急報警。

請繼續往下閱讀...

警方受理後立即啟動協尋機制，調閱沿線監視器畫面，並通報線上巡邏警網協助搜尋，過程中，員警曾前往曾男過去入住的飯店查訪，卻在門口與他「擦身而過」，線索再度中斷，警方並未氣餒，持續回看監視畫面，逐步拼湊移動軌跡，研判他可能前往西區某百貨公司。

果然，警方趕赴現場，在館內一處電梯旁座椅發現神情落寞的男子獨自坐著發呆，員警主動上前關懷，耐心傾聽心聲、安撫情緒，並勸說他回家與父母好好溝通，最終，男子點頭同意返家，當家屬見到兒子平安現身，激動落淚，頻頻向警方道謝，感謝警方第一時間的及時援助。

警方勸說男子回家。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法