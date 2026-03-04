為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    水房藏帛琉度假村 太子集團「三把手」吳逸先4.1億黑錢入台買豪宅

    2026/03/04 13:26 記者劉詠韻／台北報導
    檢方重批，吳宜家、吳柏毅兩人長年享受奢華生活，卻在偵查中矢口否認犯行，犯後態度不佳，建請法院量處6年以上有期徒刑。（資料照）

    由中國籍男子陳志一手創立的太子集團勢力橫跨18國，台北地檢署偵辦該集團在台洗錢案時發現，被譽為「三把手」的柬埔寨籍男子吳逸先除將洗錢水房藏匿於帛琉的愛萊森林度假村，亦透過香港博高公司負責人、胞姊吳宜家在台擔任人頭以掩飾不法金流，流入台灣的洗錢金額高達4億1875萬元，檢方已比照集團首腦陳志，建請法院對吳男量處最高刑度。

    檢調查出，吳逸先與太子集團因同為中國籍人民於柬埔寨、中國地區從事非法線上賭博事業而熟識，吳自2017年起即於台灣設立睿莊公司發展博弈事業。為了規避查緝，他2019年將原本位於柬埔寨的賭博水房成員，大規模移轉至帛琉，而國安局退休軍官石濱芳則涉嫌協助將成員全數藏匿在石所經營的愛萊森林度假村內，建立起跨越柬、帛、台三國的地下金融網。

    吳逸先集團與太子集團的關係緊密，吳更指示特助、玄古管理顧問負責人王俊國擔任太子集團開發的「OJBK 錢包」平台取款車手。王俊國多次前往指定地下水房（包含睿森銀樓）提領大量現金，交由吳逸先購買豪宅、超跑。

    吳逸先在台的資產與金流，全由其親姊吳宜家、姊夫吳柏毅負責打理。檢方指出，二人明知吳逸先靠博弈、詐欺犯罪致富，卻基於不勞而獲的心態，長期依附吳的犯罪所得生活，並擔任名義持有人，負責經手與隱匿不法資產。

    檢方重批，吳宜家、吳柏毅兩人長年享受奢華生活，卻在偵查中矢口否認犯行，犯後態度不佳，建請法院量處6年以上有期徒刑，各併科罰金5000萬元。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

