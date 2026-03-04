網戀設局！拉脫維亞女從大馬幫帶「耶誕禮物」 竟是3千萬海洛因

一名拉脫維亞籍女子聽從網戀假軍官要求，赴馬來西亞領取「耶誕禮物」來台相聚，入境桃園機場時遭查出夾帶毒品海洛因3.63公斤，被航警以違反毒品危害防制條例罪嫌送辦起訴。（航警局提供）

一名拉脫維亞籍女子聽從網戀假軍官要求，赴馬來西亞領取「耶誕禮物」來台相聚，入境桃園機場時遭查出夾帶毒品海洛因3.63公斤，被航警以違反毒品危害防制條例罪嫌送辦起訴。

關務署台北關與航警局安檢隊去年12月底執行馬來西亞航空MH-366航班入境旅客託運行李X光儀檢查勤務時，發現拉脫維亞籍M女（化名，49歲）託運行李影像有異，經開箱查驗發現行李箱內夾藏第一級毒品海洛因，毛重3.63公斤。

航空警察局刑事警察大隊偵三隊隊長張驄瀧指出，M女向警方供稱她在通訊軟體上結識一名自稱「軍隊軍官」的男子，雙方在網路上陷入熱戀。男子提供機票住宿約M女至台灣度假，但請求M女先飛往吉隆坡領取裝有「耶誕節禮品」的行李箱，抵台後見面交付。直到她入境桃園機場被海關查獲時，才知道所謂的「耶誕節禮品」卻是第一級毒品海洛因。

張驄瀧表示，這批毒品市值初估逾新台幣3000萬元，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦起訴。運輸第一級毒品將處死刑或無期徒刑，處無期徒刑者得併科新台幣3000萬元以下罰金，航警局提醒民眾勿以身試法。

