為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    網戀設局！拉脫維亞女從大馬幫帶「耶誕禮物」 竟是3千萬海洛因

    2026/03/04 13:09 記者朱沛雄／桃園機場報導
    一名拉脫維亞籍女子聽從網戀假軍官要求，赴馬來西亞領取「耶誕禮物」來台相聚，入境桃園機場時遭查出夾帶毒品海洛因3.63公斤，被航警以違反毒品危害防制條例罪嫌送辦起訴。（航警局提供）

    一名拉脫維亞籍女子聽從網戀假軍官要求，赴馬來西亞領取「耶誕禮物」來台相聚，入境桃園機場時遭查出夾帶毒品海洛因3.63公斤，被航警以違反毒品危害防制條例罪嫌送辦起訴。（航警局提供）

    一名拉脫維亞籍女子聽從網戀假軍官要求，赴馬來西亞領取「耶誕禮物」來台相聚，入境桃園機場時遭查出夾帶毒品海洛因3.63公斤，被航警以違反毒品危害防制條例罪嫌送辦起訴。

    關務署台北關與航警局安檢隊去年12月底執行馬來西亞航空MH-366航班入境旅客託運行李X光儀檢查勤務時，發現拉脫維亞籍M女（化名，49歲）託運行李影像有異，經開箱查驗發現行李箱內夾藏第一級毒品海洛因，毛重3.63公斤。

    航空警察局刑事警察大隊偵三隊隊長張驄瀧指出，M女向警方供稱她在通訊軟體上結識一名自稱「軍隊軍官」的男子，雙方在網路上陷入熱戀。男子提供機票住宿約M女至台灣度假，但請求M女先飛往吉隆坡領取裝有「耶誕節禮品」的行李箱，抵台後見面交付。直到她入境桃園機場被海關查獲時，才知道所謂的「耶誕節禮品」卻是第一級毒品海洛因。

    張驄瀧表示，這批毒品市值初估逾新台幣3000萬元，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦起訴。運輸第一級毒品將處死刑或無期徒刑，處無期徒刑者得併科新台幣3000萬元以下罰金，航警局提醒民眾勿以身試法。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    一名拉脫維亞籍女子聽從網戀假軍官要求，赴馬來西亞領取「耶誕禮物」來台相聚，入境桃園機場時遭查出夾帶毒品海洛因3.63公斤，被航警以違反毒品危害防制條例罪嫌送辦起訴。（航警局提供）

    一名拉脫維亞籍女子聽從網戀假軍官要求，赴馬來西亞領取「耶誕禮物」來台相聚，入境桃園機場時遭查出夾帶毒品海洛因3.63公斤，被航警以違反毒品危害防制條例罪嫌送辦起訴。（航警局提供）

    一名拉脫維亞籍女子聽從網戀假軍官要求，赴馬來西亞領取「耶誕禮物」來台相聚，入境桃園機場時遭查出夾帶毒品海洛因3.63公斤，被航警以違反毒品危害防制條例罪嫌送辦起訴。（航警局提供）

    一名拉脫維亞籍女子聽從網戀假軍官要求，赴馬來西亞領取「耶誕禮物」來台相聚，入境桃園機場時遭查出夾帶毒品海洛因3.63公斤，被航警以違反毒品危害防制條例罪嫌送辦起訴。（航警局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播