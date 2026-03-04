圍棋狼師猥褻12童！新北市府監管缺失 被監察院糾正

監委紀惠容、葉大華、張菊芳今共同出席記者會，說明新北土城李姓圍棋老師猥褻12名兒童案，並糾正新北市政府。（記者陳治程攝）

新北土城一名李姓男子17年前因猥褻未滿14歲兒少而入獄服刑，期滿出獄後接受新北市府、轄區警局監管，卻仍違法營業圍棋補習班、再度猥褻孩童。對此，監察院今（4）日召開記者會指出，該案對李男監控、治療出現斷點，且缺乏跨單位橫向溝通聯繫等缺失，籲請行政院正視兒少性侵案件的同時，也糾正新北市政府並要求改進。

監委紀惠容、葉大華、張菊芳今共同出席記者會，說明新北土城李姓圍棋老師猥褻12名兒童案。調查指出，李男98年間因多次猥褻未滿14歲兒少而入獄服刑、103年6月出監後原應由新北市政府列管至110年6月、為期7年，期間應由新北市府安排李男身心治療，以及該府警察局土城分局每月查訪加害人至少1次，而李男也須每半年向分局報到1次。

而新北市府107年3月評估決議李男治療結案後，卻未通報李男與兒童獨處之再犯風險，導致李男在108年違法開立圍棋短期補習班，教授兒童圍棋；此外，土城分局110年3月21日後就無再查訪，而李男隔月即對學童強制猥褻，直到家長主動報案後，新北市府才得知李男上述情事，凸顯主管機關在加害人社區監管、風險評估與橫向聯繫等多項違失。

其次，新北市府在該案中並未落實性平案件減述作業。監委張菊芳指出，被害兒童家長在113年報案時，不只在土城、金城派出所以及醫院、婦幼隊之間奔波，耗時整整13小時、直至隔日凌晨1時許才完成筆錄；此外，張另點出檢方運用對接受害人的「司法詢問員」，以及衛福部設置的各縣市醫院一站式服務使用率也偏低，尤其新北市府近三年無實際啟用案例。

監委提醒，兒少性侵案件目前雖均由婦幼專組檢察官承辦，但該案李男除犯強制猥褻，還拍攝兒少性影像，且檢察官起訴時漏論兒少性剝削防制條例罪責；呼籲行政院應引以為鑑，協調部會儘速改善、建立指引，並參酌CRC第二次國家報告國際審查建議，研議設置Barnahus（兒童之家）之可行性，以落實創傷知情及保障弱勢受害人。

3位監委指出，本案受害兒童橫跨多所學校，新北市政府未能即時統籌輔導資源支援校方，僅由各校自行通報與召開會議，卻未依學生輔導法等規定，主動規劃個別化輔導與整合社政資源，也未即時協調性侵害防治中心與教育單位分工，導致學校在面對複數兒少創傷議題時量能不足，未能第一時間建構完整保護網絡，認定新北市府應負統籌責任，而非讓基層單位各自承擔。

監委另點出現行制度難防堵不適任人員進入兒少場域仍存漏洞。性侵害加害人查閱制度、教育場域不適任人員通報機制及兒少權法裁罰資訊分屬不同機關管理，存在查詢時間差、資訊不完整及執行不一致等問題，難形成有效風險預防機制，呼籲檢討現行制度的同時，也建議參酌澳洲「兒童工作證」（WWCC）制度，從源頭強化兒少安全防護。

